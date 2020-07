Totalsperrung zwischen Höchst und Mainzer Landstraße

Aufgrund der voranschreitenden Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau des Homburger Damms werden ab Freitag, den 24. Juli Streckenabschnitte für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Mainzer Landstraße.

Ab Freitag, den 24. Juli, wird die Strecke zwischen Frankfurt Höchst und Mainzer Landstraße für den regulären Zugverkehr gesperrt. Grund dafür sind laut der Deutschen Bahn die voranschreitenden Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau des Homburger Damms. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Montag, den 17. August um 4 Uhr dauern. Der Zugverkehr wird über Griesheim umgeleitet.Für die Dauer der Arbeiten seien im gesperrten Abschnitt sogenannte Baugleise eingerichtet, auf denen Fahrten mit Baumaschinen, Arbeitszügen und Gleisbaggern stattfinden sollen. Einige dieser Baustellenfahrten werden nach Angaben der Bahn den Bahnübergang in Frankfurt-Nied kreuzen. Aus diesem Grund würden vor Ort Bahnübergangsposten eingesetzt werden, die den Bahnübergang sichern. Da während der Totalsperrung keine Regelzüge verkehrten, sollen die Sicherheitskräfte die Stelle der Schrankwärterinnen und –wärter vor Ort einnehmen.Der Bahnübergang in Nied steht seit Jahren in der Kritik, da sich dort immer wieder gefährliche, unübersichtliche Situationen ereigneten. Zuletzt kam es im Mai zu einem tödlichen Unfall , nachdem die Schranken fälschlicherweise geöffnet blieben. Im Juli hatten sich die Schranken erneut nicht geschlossen, als ein Zug durchfuhr.