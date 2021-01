Nach entgleister S6: Bahnverkehr weiterhin beeinträchtigt

Pendler:innen zwischen Frankfurt und Friedberg müssen weiterhin mit Behinderungen im Zugverkehr rechnen. Nachdem am Mittwoch eine S-Bahn entgleist war, ist der Bahnabschnitt zwischen Frankfurt West und Frankfurter Berg noch immer gesperrt.

Der Streckenabschnitt zwischen Frankfurt West und Frankfurter Berg ist nach wie vor gesperrt. Fahrgäste von Fern- und Regionalzügen sowie der S-Bahn-Linie S6 müssen daher auch am Montag mit Umleitungen und Ersatzverkehr rechnen.



Am vergangenen Mittwoch war eine S-Bahn der Linie S6 mit niedrigem Tempo auf einem Bahndamm zwischen Frankfurt und Bad Vilbel entgleist. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, hatten sich die Gleise auf dem Bahndamm zwischen Frankfurt West und Frankfurter Berg abgesenkt. Der betroffene Streckenabschnitt wurde in beide Richtungen gesperrt, Fern- und Regionalzüge über Hanau, Fulda und Frankfurt Süd umgeleitet. Für die Züge der S6 wurde ab den betroffenen Haltestellen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.



Noch am Mittwoch hatten Gutachter den Bahndamm, auf dem die S-Bahn entgleist war, untersucht. Wie lang der Streckenabschnitt noch gesperrt sein wird, ist unklar. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt über die aktuelle Lage informieren, so die Deutsche Bahn.