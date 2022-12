Neues Spiel für Frankfurt-Fans

Den Spieleklassiker „Stadt – Land – Fluss“ kennt jeder. Neu ist nun eine Frankfurter Edition, bei der Einheimische wie Zugezogene ihre Stadtkenntnisse unter Beweis stellen können. Ein Teil des Erlöses wird an ein Frauenprojekt in Afghanistan gespendet.

Eine Monopoly-Version von Frankfurt gibt es längst, nun können sich Spiele-Fans auf einen weiteren Klassiker mit Lokalkolorit freuen: Mit „FrankfurtLandFluss“ ist eine Frankfurt-Version von „Stadt Land Fluss“ erhältlich, bei der Einheimische wie Zugezogene ihr Wissen unter Beweis stellen oder auch die Stadt neu entdecken können.Der Spielblock umfasst 25 Seiten mit neun originellen Spielkategorien, die die klassischen Themen ersetzen. So wird nicht etwa nach einem Fluss oder Tier gefragt, dafür aber nach Dialekt, Lieblingsplätzen oder einem „Grund in Frankfurt zu wohnen“. Der Block ist, neben anderen Städte-Versionen, für 14,95 Euro online erhältlich. Pro verkauftem Spiel wird ein Euro an ein Frauenprojekt in Afghanistan gespendet.