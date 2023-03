„Sahra Wagenknecht hat sich zu destruktives Verhalten erlaubt“

Die Römer-Abgeordnete Pearl Hahn verlässt die Linken-Fraktion. Dem JOURNAL sagt sie, wie es für sie weitergeht - und was ihr Problem mit der Linken ist.

Ich trete aus der Linken-Fraktion im Römer aus, nachdem ich letztesJahr im November bereits aus der Partei Die Linke ausgetreten bin. Ich habe mir meinen Austritt über Monate hinweg gut überlegt. Die Linke hat sich in den letzten Jahren vor allem auf Bundes- und Landesebene in eine Richtung bewegt, die ich nicht mehr mit gutem Gewissen unterstützen kann.Meine Beweggründe sind vielfältig. Linke Inhalte gehen wegen parteiinterner Streitigkeiten unter. Bei wichtigen Themen spricht die Linke zu vielstimmig und erarbeitet keine ausreichend klare Positionen. Ein Beispiel ist Sahra Wagenknecht. Sie hat sich meiner Meinung nach zu viel destruktivesVerhalten erlaubt, was die Linke als Ganzes schädigt. Konsequenzen gab es bisher jedoch nicht.Sie hat queere Menschen als „skurrile Minderheiten“ betitelt. Das ist inakzeptabel. Sie teilt linke Menschen in „Lifestyle-Linke“ und „die Anderen“ ein, anstatt Brücken der Solidarität zu bauen, um linke Bewegungen zu stärken. Sie fischt bewusst am rechten Rand, indem sie bei der Friedenskundgebung in Berlin. Ich kann nicht akzeptieren, dass man sich von der linken Haltung „Kein Fußbreit dem Faschismus“ auf diese Weise entfernt.Bei der Kundgebung in Berlin wurde zu keinem Zeitpunkt Putin aufgefordert, sich unverzüglich aus der Ukraine zurückzuziehen. Die Idee, dass allein Gespräche zum Frieden führen, ist naiv und unrealistisch. Es fällt der Linken anscheinend nicht so leicht, sich klar gegen Putin zu positionieren,und solidarisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Ich höre immer nochzu viele Relativierungen und Opfer-Täter-Umkehr.Ich bin der Meinung, dass Die Linke in Hessen mit demmetoo-Skandal überfordert war und auch nicht im Einklang mit meinerfeministischen Haltung agiert hat. Ich hätte mir mehr Transparenz undeine weitreichendere Auseinandersetzung und Maßnahmen gewünscht. Es gibt bei der Linken wie bei allen anderen ParteienMachstrukturen. Machtstrukturen und Bestrebungen, Macht zu erhalten,verhindern eine lebendige demokratische Kultur innerhalb von Parteiensowie der Gesellschaft. Machtstrukturen schließen auch manche Menschenund deren Sichtweisen und Biographien aus, die nicht vonDominanzstrukturen profitieren. Diese sind schwer aufzubrechen, dennochmuss sich darum intensiv bemüht werden, auch wenn es unangenehm ist.Die Linke schwächt sich momentan selber. Mitglieder*innen tretenaus, viele hadern mit ihrer Mitgliedschaft, Wähler*innen gehen verloren.Als ich 2015 von Die Linke in Frankfurt aufgestellt wurde, war ichnicht Parteimitglied. In meiner Rede zur Listenaufstellung habe ichgesagt, dass die linke Bewegung mehr ist als Die Linke Partei. Anmeiner Haltung hat sich nichts verändert. Ich bin eine Person, die gerneBrücken baut und Bündnispartner*innen sucht. Ich bin eine Person, dieaußerparlamentarische Arbeit mit parlamentarischer Arbeit verknüpft. Ichbin eine Person, die erkennt, dass Links-Sein nicht durch einParteibuch bestätigt werden muss.Linke Stimmen sind im Frankfurter Stadtparlament durch meinen Austrittaus der Fraktion im Römer nicht weniger geworden. Es ist janicht so, als hätte die Linke Partei und Fraktion den alleinigenAnspruch auf linke Politik und linke Oppositionsarbeit.Ich habe vor, mein Mandat in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlungweiterhin unter den Aspekten, für die ich kandidiert habe und gewähltwurde, auszuüben. Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen derlinken Basis und das Vertrauen der Frankfurter Wähler*innen.Auch in Zukunft werde ich für mehr soziale Gerechtigkeit, für einelinke, emanzipatorische, ökologische, queer-feministische undanti-rassistische Politik inhaltlich arbeiten und kämpfen. Ich werdeweiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Vereinen, Bürger*inneninitiativen, NGOs und allen progressivenBündnispartner*innen zusammenarbeiten wollen, um wichtige Themenvoranzubringen, die dem Allgemeinwohl dienen. Ich bin noch da und freuemich auf eine weitere Zusammenarbeit mit bekannten Mitstreiter*innen unddenen, die ich dazu gewinnen kann.Ja, ich führe momentan Gespräche mit verschiedenen Fraktionen undschaue, wo meine linke Inhalte in den vorhandenen Konstellationen imRömer am besten aufgehoben sind.