Ex-Amtsleiter Akman wegen Korruptionsverdacht angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt klagt den ehemaligen Amtsleiter Tarkan Akman an. Er soll seiner Schwester einen AWO-Job verschafft haben.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Frankfurter Wahlleiter Tarkan Akman wegen Vorteilsnahme ermittelt, wird nun gegen den 53-Jährigen Anklage erhoben.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt teilt mit, dass im Ermittlungskomplex gegen Mitarbeiter und Führungskräfte der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden ein 53-Jähriger angeklagt werde, „der zuletzt (seit Februar 2017) in leitender Funktion bei der Stadt Frankfurt und zuvor als Referent im Büro des früheren Oberbürgermeisters beschäftigt“ gewesen sei.Ohne ihn namentlich zu nennen, kann es sich hierbei nur um Akman handeln. Dies wird dadurch belegt, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten zur Last legt, Kontakt mit der AWO aufgenommen zu haben, um seiner Schwester zu einer Stelle bei der Arbeiterwohlfahrt zu verhelfen.„Er soll sich hierbei aktiv in die Bewerbungsprozesse eingeschaltet haben“, führt die Frankfurter Staatsanwaltschaft aus. AWO-Verantwortliche hätten daraufhin im Juli 2017 und im Juli 2018 befristete Verträge mit der Schwester abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es „eine stillschweigende Übereinkunft zwischen dem Angeschuldigten und den Verantwortlichen der AWO gegeben hat, wonach er sich im Gegenzug für die Einstellung seiner Schwester künftig bei seiner Amtsausübung als leitender Mitarbeiter bei der Stadt wohlwollend gegenüber Interessen und Anliegen der AWO zeigen werde“.Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nadja Niesen hatte gegenüber der FR Anfang März erklärt, dass Akman mit der AWO eine stillschweigende Übereinkunft seine Schwester betreffend getroffen haben soll. Seine Schwester wird wegen Beihilfe angeklagt, das Verfahren gegen AWO-Mitarbeiter vorläufig eingestellt. Jetzt entscheide das Landgericht über die Eröffnung des Verfahrens.