Mit Esskastanien und Traubeneichen den Stadtwald retten

Unter dem Motto „Rettet den Stadtwald“ soll Ende Januar wieder eine Pflanzaktion im Stadtwald stattfinden. Interessierte können an diesem Tag den dringend auf Hilfe angewiesenen Wald etwa mit Traubeneichen oder Esskastanien bepflanzen.

Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) ruft zu einer gemeinsamen Spenden- und Pflanzaktion im Stadtwald auf. Am 21. Januar von 10 Uhr bis 16 Uhr können dann Bäume wie beispielsweise Traubeneichen und Esskastanien gepflanzt werden. Der Wald benötige aktuell dringend Hilfe und Nachwuchs, so Heilig. Laut Stadt musste eine große Zahl an Bäumen bereits gefällt werden. Andere seien durch Trockenschäden gezeichnet und von Schädlingen wie etwa dem Borkenkäfer oder Pilzerkrankungen befallen. „Das vergangene Jahr war das heißeste und trockenste Jahr seit den Wetteraufzeichnungen von 1881. Wie nie zuvor is der Stadtwald nun auf unsere Hilfe angewiesen“, sagt Heilig.Das ist bereits die zweite Pflanzaktion, die im Stadtwald veranstaltet wird. Das letzte Mal wurde im Jahr 2019 mit großem Erfolg gepflanzt, teilt die Stadt mit. Um an der Pflanzaktion teilnehmen zu können, muss man sich aus organisatorischen Gründen vorab anmelden. Dabei stehen verschiedene Zeitfenster zur Auswahl. Gepflanzt wird parallel in vier Gruppen mit maximal 15 Personen. Pro Person dürfen maximal fünf Bäume gepflanzt werden. Teilnehmende werden zudem darum gebeten, möglichst eigene Spaten und Handschuhe mitzubringen. Treffpunkt ist das Forsthaus Goldstein in der Unterschweinstiegschneise 2.