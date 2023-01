Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Nach den Feiertagen verschwinden nach und nach wieder zahlreiche Weihnachtsbäume aus den Frankfurter Wohnzimmern. Wer ihn nicht über die Mülltonne entsorgt, kann auf die Sammeltour der FES warten, die am 9. Januar startet und durch alle Stadtteile fährt.

Knapp 80 000 Stück – so viele Weihnachtsbäume waren es in den vergangenen Jahren, die über die Feiertage Einzug in Frankfurts Wohnzimmern hielten. Auch in diesem Jahr dürften es wieder tausende sein, die nun entsorgt werden wollen. Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) bietet dafür zwei Möglichkeiten an: Bei Variante 1 kann der Baum einfach über die hauseigene Restmülltonne oder, falls vorhanden, über die braune Biomülltonne entsorgt werden. Alternativ fährt die FES auch in diesem Jahr eine Sammeltour mit festen Terminen durch sämtliche Stadtteile.Voraussetzung für beide Varianten ist, dass die Bäume von sämtlichem Schmuck befreit und auf Stücke von maximal einem Meter Länge gekürzt werden. Die Sammeltour durch Frankfurt beginnt am kommenden Montag, 9. Januar, und geht bis zum 27. Januar. Wie die Stadt mitteilt, startet das Sonderfahrzeug in den Stadtteilen Bergen-Enkheim, Fechenheim und Riederwald, am Tag danach fährt es durch Seckbach und Bornheim, um dann weiter nach Oberrad und das Ostend zu fahren. Über Sachsenhausen, Gallus und Griesheim geht es schließlich nach Bockenheim, wo am 17. Januar Halt gemacht wird. Anschließend geht es über das Nordend in Frankfurts nördliche Stadtteile. Die Tour endet dann in Zeilsheim und am Flughafen.Eine genaue Übersicht über alle Termine finden Sie hier. Ausnahmen bleiben laut Stadt das Bahnhofsviertel sowie die Alt- und Innenstadt, da dort die Straßenreinigung auf ihrer täglichen Tour die Weihnachtsbäume einsammelt. Als dritte Variante, um den Baum loszuwerden, nennt die FES auch noch die Abgabe bei der RMB Rhein-Main Biokompost im Osthafen oder beim Kofferraumservice auf den FES-Wertstoffhöfen.