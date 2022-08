Ratswegbrücke bleibt länger gesperrt

Die Sanierung der Ratswegbrücke dauert länger als geplant. Eigentlich sollte die Brücke in Richtung Offenbach schon zum Ende der Sommerferien wieder freigegeben werden, doch Lieferschwierigkeiten und Hitze verhindern dies.

Die Ratswegbrücke wird voraussichtlich erst zum 15. September in Nord-Süd-Richtung, also vom Frankfurter Ostend kommend in Richtung Offenbach, wieder freigegeben. Seit Ende März wird die Brücke von der Stadt saniert, ursprünglich sollte sie zum 2. September mit einer Einbahnstraßenregelung wieder geöffnet werden. Wegen Lieferschwierigkeiten bei Bauteilen aus Stahl und weil verschiedene Baumaterialien wegen der hohen Temperaturen nur eingeschränkt verwendet werden können, verzögert sich der Abschluss der Arbeiten jedoch, heißt es vonseiten der Stadt.Bei der Sanierung der Brücke sollten unter anderem die alten Gleisanlagen sowie alte Geländer oder Brückenlager ausgetauscht und Schäden behoben werden. Auch die Fahrbahn der Ratswegbrücke soll saniert werden. An einigen Stellen stand zudem die Modernisierung der Beleuchtung an. Aktuelle Vekehrsinformationen während und nach der Vollsperrung der Brücke gibt es unter anderem auf der Website mainziel.de