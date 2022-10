Krankheit sorgt für Fahrtausfälle bei Tram und Bus

ÖPNV-Ausbau

Plakatkampagne wirbt für Regionaltangente West

Die Regionaltangente West nimmt Gestalt an. Am Dienstag wurde die zugehörige Werbekampagne präsentiert. Diese soll das Schienenprojekt nicht nur in den Fokus rücken, sondern auch die Bürger über die „den Alltag strapazierenden“ Bauarbeiten informieren.

Text: sfk / Foto: Symbolbild © Deutsche Bahn AG/Holger Peters