Umfahrungsplan für Mainkai-Sperrung

Ab kommenden Montag soll der Mainkai erneut für den Verkehr gesperrt werden. Bis die Sperrung im September aufgehoben wird, soll ein Umfahrungskonzept die Innenstadt und Sachsenhausen entlasten.

13 Monate lang war der Mainkai gesperrt, bis im September 2020 der Weg wieder für den motorisierten Verkehr freigemacht wurde. Nun soll es vom 11. Juli bis 5. September eine erneute Sperrung geben. Voraussetzung dafür war laut Antrag der Römer-Koalition jedoch ein Umleitungskonzept. Dieses wurde am Montag von Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen) vorgestellt.



Das Konzept sieht seperate Umleitungen für Autos und Lastwagen vor. So soll der allgemeine Verkehr nördlich der Innenstadt abgeleitet werden und der Lastkraftwagenverkehr südlich des Mains und der Bahnlinie führen. Die Umfahrungsstrecke für den allgemeinen Verkehr wird hierfür von Osten kommend an zwei Punkten auf den Alleenring beziehungsweise den Anlagenring Richtung Norden ausgewiesen. Auch von Westen kommend werden die Fahrerinnen und Fahrer an mehreren Stellen im Netz auf die Umfahrung in Richtung Norden/Osten hingewiesen.



Der LKW-Verkehr soll über die Mörfelder Landstraße geführt werden und den Main im Westen über die Friedensbrücke und im Osten der Stadt über die Honsell- und Osthafenbrücke queren. Diese Streckenführung richtet sich insbesondere an den Verkehr zwischen Westhafen und Osthafen.