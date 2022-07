Eine Stadt auf zwei Rädern

Wenn am Mittwoch, 13. Juli, die Eurobike startet, wollen Veranstalter und Frankfurter Fahrradbegeisterte das Thema Fahrrad auch in die Stadt tragen. Mehr als 80 Veranstaltungen sind rund um die Messe geplant.

Am Mittwoch startet die Eurobike. Mehr als 80 Veranstaltungen sind in Frankfurt rund um die Messe geplant. Mit Workshops, Vorträgen, Shows und zahlreichen Radtouren, soll das Fahrradfahren in der zweiten Juliwoche in der gesamten Stadt zu erleben sein.



Die wohl meisten Veranstaltungen im Laufe der Messewoche sind Radtouren – ob unter dem Titel Radtreff, Tour, Social Ride oder Sundowner Ride: In der Eurobike-Woche lässt sich wohl nahezu jede Ecke in und um Frankfurt zu jeder Tageszeit gemeinsam mit dem Fahrrad erkunden. So ist beispielsweise am Abend des 13. und 14. Juli der „JobRad Sundowner Ride“ geplant. Von der Messe aus geht es 50 Kilometer in Richtung Eppstein und Königstein. Unter insgesamt fünf verschiedenen Mottos planen zudem die Frankfurter Stadtevents mehrere Radtouren während der Messewoche. Dabei stehen entweder der Main, der Frankfurter Anlagenring, die City, die Europäische Zentralbank und der Osthafen oder die Frankfurter Grünanlagen im Fokus.



Auch das Massif Central plant im Rahmen der Eurobike mehrere Touren: Von geführten Evening Rides und den täglichen „Cycle Breakfasts“ mit anschließendem Morning Ride bis zum „Urban Streunern“ mit E-Bikes von Specialized, die zudem vom 12. bis 14. Juli auf dem Hof des Massif Central präsentiert werden. „Mit den Rides können wir das Thema Fahrrad in der Stadt präsent machen“, sagt Massif Central-Geschäftsführer Florian Jöckel. „Es ist sensationell, dass die Eurobike jetzt in Frankfurt ist. Ich glaube, dass sie hier extrem richtig aufgehoben ist.“ Gemeinsam mit namhaften Unternehmen aus der Fahrradbranche hat Jöckel ein umfangreiches Programm parallel zur Eurobike zusammengestellt. „Wir haben damals schon die erste After Party zur Eurobike am Bodensee organisiert. Jetzt machen wir es hier“, spielt Jöckel auf die Events im Massif Central an. So findet am 12. Juli die Opening Party mit dem belgischen Radtrikot-Hersteller Bioracer statt, der während der gesamten Messewoche mit einem Pop-up-Store auf dem Hof sowie einem Showroom in der zweiten Etage des Massif Central vertreten ist. Zum Abschluss der Eurobike ist gemeinsam mit Specialized eine Grand Closing Party geplant; auch ein Vintage Bike Market und ein Sundowner mit dem amerikanischen Fitnessunternehmen Wahoo stehen auf dem Programm.



Doch nicht nur im Massif Central können die Frankfurterinnen und Frankfurter einen Eindruck von der Fahrradbranche bekommen. Auch die Eurobike selbst kommt mit ihrer Messe in die Stadt. So sind unter dem Titel „Eurobike City“ beispielsweise am Osthafen BMX-Shows und -Workshops geplant. Ab dem 13. Juli ist außerdem der Mainkai für die Veranstaltungen der Eurobike reserviert. Zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke ist unter anderem ein Bühnenprogramm mit Vorträgen, Diskussionen, lokalen Bands und DJs geplant. Mit dem XXL-Straßenmalbild, das ab dem 13. Juli direkt am Mainkai entstehen soll, soll es Bunt werden: Das 50 Meter lange Straßenmalbild wird zuvor vom Künstler Albert Dietrich skizziert, ausgemalt werden muss es dann aber durch aktive Beteiligung. Kinder, Schulklassen und Vereine können dazu einfach vor Ort die Kreise in die Hand nehmen oder sich in größeren Gruppen zuvor anmelden unter malaktion@eurobike.com. Die Aktion endet am Freitagabend.



Darüber hinaus können sich Kinder beispielsweise im Pumptrack oder dem Verkehrs-Fahrrad-Parcours probieren. Am Eurobike-Samstag kann zudem ab 9 Uhr auf dem Fahrradfloh- und Fahrradkunstmarkt gestöbert werden. Dort gibt es neben gebrauchten Fahrrädern und Radteilen auch einen Reparaturservice sowie Kunst und Kultur rund ums Fahrrad.



Bei der Fahrrad-Disco am Mainkai zwischen dem 14. Und 16. Juli können Fahrradfahrerinnen und -fahrer bei einem Gewinnspiel nicht nur Disco-Hits lauschen, sondern auch etwas gewinnen: Verlost wird unter anderem ein verlängertes Wochenende, ein neues Rad sowie ein Kinder-Bike. Alle Informationen zum Gewinnspiel und der Fahrrad-Disco finden Sie hier.