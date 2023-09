Klassik-Konzert für hilfsbedürftige und obdachlose Menschen

Der Hessische Rundfunk und die Bernd-Reisig-Stiftung laden zum Konzert für hilfsbedürftige Menschen ein, das vom hr-Sinfonieorchester gespielt wird.

Klassik-Konzert vom hr-Sinfonieorchester: Stück behandelt Auf- und Abbau der Instrumentation

Am Donnerstag, den 14. September um 13 Uhr, spielt das hr-Sinfonieorchester ein Konzert für obdachlose und hilfsbedürftige Menschen. Die in der Art erstmalige Veranstaltung wird vom Hessischen Rundfunk und der Bernd-Reisig-Stiftung ermöglicht. „Bei diesem Projekt zu etwas beitragen zu können, das selbst denen in unserer Gesellschaft, die es am schwersten haben, etwas Freude bereiten kann, ist für uns einfach eine große Ehre“, sagt hr-Intendant Florian Hager.Unter der Leitung der jungen Dirigentin Izabelè Jankauskaitè wird das Orchester das Stück „Young Person’s Guide tot he Orchestra“ von Benjamin Britten präsentieren. Das Stück gilt laut Veranstaltern als Klassiker der Musikvermittlung. Der englische Komponist soll es wie eine Art Dekonstruktion seiner Bestandteile komponiert haben: Die Instrumentation werde praktisch auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, um einmal jede Facette dieses Spektakels einzeln und wieder vereint hören und fühlen zu können.Interessierten werden für die Veranstaltung kostenfreie Tickets von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) für den ÖPNV zur Verfügung gestellt. Vor und nach der Veranstaltung werden überdies Essen und Getränke ausgegeben. In folgenden Einrichtungen können Flyer und Einlasskarten abgeholt werden:• Caritasverband Frankfurt e.V.• Diakonie Ffm• Diakoniestation Frankfurt am Main• Diakonisches Werk• Diakonisches Werk Krabbelstube Anna• Die Heilsarmee, Haus Windeck, Männerheim• Elisabeth-Straßenambulanz, Caritasverband Frankfurt e.V.• Frankfurter Tafel e.V.• Frankfurter Verein für soziale Heimstätten• Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e. V., Kältebus• Franziskustreff Armen & Obdachlosenhilfe• Howard-Philipps-Haus gGmbH• Lichtblick Aktiv Schwester Sigrid e.V.• Malteser Hilfsdienst e.V. Frankfurt• Stützende Hände e.V.• Südseite Gleis 1 (Caritas Verband)• Teestube Jona