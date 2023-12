8 Minuten – dann ertönt ein Schuss und es ist Schluss!

Am Freitag, 8. Dezember, findet der jährliche Krimi-Tag des Vereins für deutschsprachige Kriminalliteratur „Syndikat“ statt. Aus diesem Anlass wird im Frankfurter Polizeipräsidium eine Benefizlesung veranstaltet.

Krimi-Tag 2023 in Frankfurt: Autorinnen und Autoren lesen für den guten Zweck

Info

Polizeipräsidium Frankfurt

Adickesallee 70

Freitag, 8. Dezember

Start: 18 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr

Eintritt inkl. Führung: 15 Euro

Tickets nur unter krimitag2023@gmx.de

Sieben Frankfurter Autorinnen und Autoren lesen für jeweils acht Minuten – dann ertönt ein Schuss und es ist Schluss! So lautet das Konzept der Lesung, die am Freitag, 8. Dezember, im Polizeipräsidium an der Adickesallee stattfindet. Anlass ist der jährliche Krimi-Tag, der vom „Syndikat“, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur, veranstaltet wird. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es an diesem Tag Lesungen, Diskussionen und Veranstaltungen aller Art von und mit deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren; alle für einen guten Zweck.Zu der Benefizlesung in Frankfurt geladen sind: Oliver Baier, Andreas Ross, Ivonne Keller, Katja Kleiber, Franziska Franz, Bernd Köstering und Markus Hoffmann. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Schäfer. Der Erlös geht an die Stiftung Franziskustreff Obdachlosenhilfe Frankfurt . Im Anschluss können Besucherinnen und Besucher das Kriminalmuseum des Polizeipräsidiums besichtigen.Der 8. Dezember ist der Todestag des Schweizer Schriftstellers Friedrich Glauser (1896-1938), der mit seiner Figur des Wachtmeisters Studer eine der ersten Detektivgestalten des deutschsprachigen Raumes schuf. Glauser ist Namenspatron der renommierten Glauser-Preise für deutschsprachige Kriminalliteratur, die jedes Jahr vom „Syndikat“ in den Kategorien Roman, Debütroman, Kurzkrimi, Kinderkrimi und Jugendkrimi vergeben werden. Außerdem gibt es den Ehren-Glauser, der für besondere Verdienste um die deutschsprachige Kriminalliteratur verliehen wird. In diesem Jahr fand die Preisverleihung im Rahmen der Criminale in Darmstadt am 13. Mai statt.