Capitol Theater Offenbach ermöglicht kostenfreie Auftritte

Das Capitol Theater hat einen besonderen Weg eingeschlagen, um freiberufliche Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen: Seit Ende Juni können sich diese für einen kostenfreie Auftritt bewerben. Sämtliche Einnahmen dürfen die Auftretenden behalten.

„Durch die anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Freiberufler*innen im Musik-, Theater- und Kulturbereich derzeit kaum Auftritts- und somit Einnahmemöglichkeiten. Das wollen wir ändern und ihnen eine Bühne geben“, sagte Kulturdezernent und Oberbürgermeister von Offenbach Felix Schwenke. Das Capitol Theater ermöglicht Künstlerinnen und Künstlern in Kooperation mit dem Amt für Kulturmanagement deshalb einen kostenfreien Auftritt im „Kleinen Offenbacher Kultursalon“. Seit Ende Juni können sich diese um einen solchen Slot bewerben. Im dafür zur Verfügung stehenden Max-Dienemann-Saal, auch als „Universum“ bekannt, finden auf 200 Quadratmeter maximal 40 Gäste Platz.Für ihren Auftritt steht den Künstlerinnen und Künstler die feste Ausstattung kostenfrei zur Verfügung. „Mit Zweiersofas und -sesseln schaffen wir in dem Saal eine Wohnzimmer-Atmosphäre, auch ein kleines Getränkeangebot wird es geben“, so die Geschäftsführerin des Capitols Birgit von Hellborn. Für die Gäste gelten die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.Für ihre Shows kümmern sich die auftretenden Künstlerinnen und Künstler eigenständig um den Ticketverkaud und die Registrierung der Gäste. Bei der Werbung werden sie vom Capitol unterstützt werden. Alle Einnahmen gehen an die Künstlerinnen und Künstler. Bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen wird das Capitol von den Stadtwerken Offenbach, den Freunden des Capitol Theaters, der Bürgerstiftung Offenbach und dem Amt für Kultur- und Sportmanagement unterstützt. Weitere Sponsoren seien willkommen, so die Veranstaltenden.Über ein Bewerbungsformular können sich Interessierte hier bewerben