Kunst und Musik im Secret Garden

Das Liebieghaus lädt wieder zum Secret Garden ein: Die Gäste erwarten mehrere DJ-Sets und Live-Performances. Im Haus selbst will die Skulpturensammlung entdeckt werden.

Kurzführungen alle 15 Minuten

Noch an zwei Sommerabenden findet der Secret Graden des Liebieghauses statt: Am 17. und am 31. August können die Gäste mit einem spritzigen Sundowner die grüne Oase am Main besuchen. Unter freiem Himmel erwarten sie dabei mehrere DJ-Sets und Live-Performances. Und im Skulpturenhaus können die Besucher in Führungen die Verbindung von Kunst und Wissenschaft aus über fünf Jahrtausenden entdecken.Am 17. August legt die gebürtige Frankfurterin Elisa Cielo mit einem Set aus Deep und Vocal House sowie Minimal auf. Der zweite Part kommt von Cihan Akar, der seine elektronische Musik auch mit afrikanischen und orientalischen Einflüssen anreichert.Das weibliche Künstlerkollektiv GG Vybe wird am 31. August ein Set aus Break- und Afrobeats sowie Baile Funk und Soulful House spielen. Die Frankfurterinnen wollen mit ihrer musikalischen Vielfalt die Clubszene verändern und auf gesellschaftliche Themen aufmerksam machen.Von 18.30 bis 22 Uhr werden alle 15 Minuten Kurzführungen mit jungen Kunstexperten durch die Ausstellung „Maschinenraum der Götter“ angeboten. Dabei liegt ein Schwerpunkt etwa auf islamische und asiatische Pioniere von Big Data. Diese Führungen finden an beiden Tagen inhaltsgleich statt. Treffpunkt ist im Foyer des Liebieghauses.Weitere Spezial- und Kuratorenführungen finden jeweils um 18.30, 19 und 19.30 Uhr statt. Am 17. August wird Jakob Salzmann um 19.30 etwa durch die Maschinen und Erfindungen in der griechischen Mythologie führen. Und am 31. August begeben sich die Gäste mit Dr. Iris. Schmeisser „Auf Spurensuche: Einblicke in einen Restitutionsfall“. Treffpunkt ist jeweils 15 Minuten vor den Führungen im Foyer, wobei die Teilnehmerzahl begrenzt ist.