24 bunte Fenster und Blasmusik

Ab Dezember macht die Frankfurter Bürgerstiftung wieder jeden Tag ein Fenster des Holzhausenschlösschens aus ihrem Adventskalender auf. Zum Eröffnungstag spielen Ensembles der Frankfurter Bläserschule weihnachtliche Blasmusik.

Ab dem 1. Dezember können sich die Menschen in der Stadt nicht nur an den Überraschungen aus ihren eigenen Adventskalendern erfreuen, sondern auch an denen eines öffentlichen Kalenders. Die Bürgerstiftung Frankfurt öffnet wieder jeden Tag ein Fenster ihrer Version eines Adventskalenders im Holzhausenschlösschen. Zum Auftakt gibt es unter der Leitung von Simon Schuhmann weihnachtliche Musik des gemischten Ensembles Vive La Brasserie und vom Hornquartett The CORNflakes. Dazu werden Kinderwunschpunsch und Lebkuchen gereicht. Gespielt wird auf dem runden Platz vor der Brücke zum Holzhausenschlösschen.In den folgenden Wochen gibt es weitere Termine für das „Adventsgebläse“ der Ensembles der Frankfurter Bläserschule. Am 8. Dezember um 19 Uhr und am 11. Dezember um 13.30 Uhr sowie 15.30 Uhr kann man dem Klang der Posaunen, Trompeten und anderen Blasinstrumenten lauschen. Und am 13. Dezember um 16.30 Uhr bekommen die Musikerinnen und Musiker Unterstützung von den Schlossmäusen, dem Kinderchor der Frankfurter Bürgerstiftung.