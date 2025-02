Neuer Hessenmeister gekrönt

Die Hessische Flippermeisterschaft am 1. Februar hat viele Gewinner in verschiedenen Kategorien hervorgebracht. Hessischer Meister wurde der Veranstalter und Besitzer des Flipperkellers, Albert Médaillon.

Hessische Damen-Meisterin: Bettina Kykebusch triumphiert

A-Division: Albert Medaillon wird hessischer Flippermeister

Finalplatzierungen der A-Division:

1. Albert Medaillon

2. Torsten Eid

3. Dirk Nicklaus

4. Rafal Wasik

5. Fabrice Spronck

6. Rüdiger Hartmann

7. Michael Mallitzki

8. Guido Christiansen

B-Division: Benoit Redsand siegt

Finalplatzierungen der B-Division:

1. Benoit Redsand

2. Joël Wozniak

3. Calogero Pollicino

4. Adamo Eijkenboom

Interesse an Flipper-Events?

Wer Lust hat, an weiteren Flipper-Events im Rhein-Main-Gebiet teilzunehmen, kann sich unter der Mailadresse flipperrheinmain@gmail.com für weitere Wettbewerbe oder Flipperabende anmelden. Die komplette Rangliste ist hier einsehbar.

Die Hessische Flippermeisterschaft in Hattersheim bot am 1. Februar packende Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien. Insgesamt 58 Spielerinnen und Spieler aus der Region und darüber hinaus traten in der A- und B- Division sowie in speziellen Wertungen an, um ihr Können unter Beweis zu stellen.In der Juniorenkategorie lieferten sich Justus Kiefer und Carla Stigler ein packendes Duell. Nach der regulären Wertung lagen beide punktgleich, doch Kiefer konnte sich im entscheidenden Stechen durchsetzen und sich damit den Titel des Hessischen Juniormeisters sichern.Justus Kiefer (r.) ist Juniormeister, Carla Stigler (l.) holte im Stechen den zweiten Platz © Albert MédaillonAuch die Damen-Kategorie bot spannende Partien. Am Ende konnte sich Bettina Kykebusch gegen ihre Konkurrenz behaupten und den Titel der Hessischen Damen-Meisterin erringen.Die Hessische Flippermeisterin Bettina Kykebusch © Albert MédaillonDas Finale der A-Division war an Spannung kaum zu überbieten. An drei Geräten kämpften die besten Spieler um den begehrten Titel. Nach den regulären Spielen standen Albert Médaillon und Torsten Eid punktgleich mit jeweils sieben Punkten an der Spitze. Im finalen Stechen am Flipper „White Water“ setzte sich Albert Médaillon durch und wurde damit in seinem eigenen Flipperkeller Hessenmeister.Für die Spieler, die sich nicht für die A-Division qualifizieren konnten und in der Weltrangliste unter 2.500 platziert waren, gab es eine eigene Wertung. Hier konnte sich Benoit Redsand als bester Spieler durchsetzen. Besonders spannend war das Duell um Platz zwei, das Joël Wozniak und Calogero Pollicino punktgleich abschlossen.(v.l.) Benoit Redsand, Calogero Pollicino, Joël Wozniak und der Gastgeber Albert Médaillon (m.) © Albert Médaillon