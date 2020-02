Unterstützung für das Umfeld

Am 10. Februar ist der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit, zu dem in ganz Deutschland Veranstaltungen stattfinden werden. In Frankfurt richtet sich eine Filmvorführung an die Geschwister von schwer erkrankten Kindern.

Am 10. Februar findet der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit statt. In ganz Deutschland werden Veranstaltungen organisiert, die auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam machen, die an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden. Hier in Frankfurt organisiert der ambulante Frankfurt/Rhein-Main (AKHD) eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kino Orfeos Erben. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Unzertrennlich. Leben mit behinderten und verkürzt erkrankten Geschwistern“. Damit soll der Fokus nicht nur auf die unmittelbar Betroffenen gelegt werden, sondern auch auf das Umfeld, die Familie und vor allem die Geschwister, die unter den enormen Belastungen leiden.



Im Anschluss an den Film laden die Veranstalter zur Podiumsdiskussion ein. Dort können sich die Gäste mit Fachleuten und weiteren Betroffenen austauschen. Zusätzlich werden die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter des Kinder- und Jugendhospizdiensts für Gespräche zur Verfügung stehen und von ihren Erfahrungen berichten.

Denn im Rahmen ihrer Tätigkeit informieren sie nicht nur, sondern begleiten die Familien auch in ihrem häuslichen Umfeld. Darüber hinaus begleiten sie die Betroffenen in Sterbe- und Trauerphasen und geben Hilfe zur Selbsthilfe.



Tag der Kinderhospizarbeit, Filmvorführung, Kino Orfeos Erben, Hamburger Allee 45, 10.2., 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro, Tickets unter: reservierung@orfeos.de oder Tel 70769100.