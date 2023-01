Wann kommt das kostenlose Kita-Jahr?

Im Juni 2022 kündigte Bildungsdezernentin Sylvia Weber ein kostenloses Kita-Jahr für Kinder unter drei Jahren an. Doch nun, über ein halbes Jahr später, hat sich bislang nichts getan. Als Grund wird unter anderem die finanzielle Situation der Stadt genannt.

Eigentlich sollte für Frankfurter Familien seit August 2022 das letzte Jahr der U3-Betreuung in Kitas kostenlos sein. So ist es im Koalitionsvertrag festgeschrieben, auch Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) kündigte vergangenen Sommer im Stadtparlament an, dass die Einführung zum September gelingen könne. Doch nun, knapp ein halbes Jahr später, hat sich noch nichts getan.



Wie das Bildungsdezernat auf Anfrage des JOURNAL FRANKFURT mitteilte, sei der Antrag für Magistrat und Stadtverordnetenversammlung bereits fertig gestellt, werde jedoch „vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt derzeit noch koalitionsintern diskutiert“. Weber halte weiterhin an dem Vorhaben und „der schnellstmöglichen Umsetzung“, vor allem aufgrund der finanziellen Belastung vieler Familien, fest.



Wann und wie es weitergeht, bleibt unklar. Vonseiten des Bildungsdezernates hieß es, man werde über neue Informationen auf dem Laufenden halten. Im Sommer rechnete man mit rund 13 Millionen Euro, die das kostenlose Betreuungsjahr kosten würde.