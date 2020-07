Sommerferien im Opel-Zoo

Die meisten Familien verbringen die diesjährigen Sommerferien zuhause. Dafür gibt es in der Region einige Freizeitangebote. So können im Opel-Zoo viele Jungtiere beobachtet und der Park kann mit Zoo-Rallyes und Erkundungstouren neu entdeckt werden.

Viele Frankfurterinnen und Frankfurter werden ihren Sommer dieses Jahr zuhause verbringen. Dafür gibt es aber auch in der Region viele Freizeitangebote, die während der Schulferien besucht werden können. So hat sich der Opel-Zoo im Taunus auf die neuen Umstände während der Corona-Zeit abgestimmt und bietet statt des ehemaligen Sommerprogramms, Führungen in Kleingruppen, Rallyes und Familientouren an.Seit einiger Zeit gibt es auf dem Gelände eine Vielzahl an Jungtieren zu beobachten. Die beiden Zebrastuten des Zoos brachten in den vergangenen Monaten ihre Fohlen zur Welt: im Mai das weibliche Fohlen Amali und im Juni das männliche Fohlen Ayo. Zu sehen sind die beiden vormittags in der Afrika Savanne. Und auch bei vielen anderen Tierarten gab es während des Corona-Lockdowns Nachwuchs. So können zum Beispiel auch zwei im Mai geborene Erdmännchen sowie sieben Eisfüchsinnen und Eisfüchse besucht werden.Zudem feiern die sechs Junggeparde des Opel Zoos in diesem Jahr ihren ersten Geburtstag, sie sind nur noch wenige Monate in ihren Gehegen zu sehen. Im Herbst werden die Jungtiere im Rahmen eines europäischen Programms den Opel-Zoo verlassen, um in anderen Tierparks dem Erhalt der Art beizutragen und den Geparden-bestand zu sichern.Das eigentliche Sommerprogramm des Opel-Zoos sowie die Tierpfleger-Gespräche konnten coronabedingt nicht stattfinden, es können aber wieder Führungen für Kleingruppen gebucht werden. Für Familien stellt der Opel-Zoo eine Erkundungstour sowie eine Vielzahl an Zoo-Rallyes bereit. Das Booklet zur Erkundungstour kann für 2,50 Euro an der Zoo-Kasse erworben werden, die Rallye ist online als PDF-Datei verfügbar.Aufgrund der Corona-Auflagen müssen in der Kassenhalle und den Toiletten Masken getragen werden. Der Streichelzoo und der Spielplatz sind noch geschlossen. Die auf dem Gelände verteilten Kioske und das Restaurant Sambesi sind aber wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Detaillierte Informationen zu den Auflagen, Rallyes und Führungen sind auf der Homepage des Opel-Zoos zu finden.