Grüne Grazie: Naturkosmetik aus Rhein-Main

Imke Schultz hat sich während der Pandemie selbstständig gemacht. Seitdem versorgt sie mit ihrer Naturkosmetik Rodgau und das gesamte Rhein-Main-Gebiet.

Grüne Grazie: inzwischen über 30 Produkte im Sortiment

Wer schon einmal auf dem Marché de nuit im Zoogesellschaftshaus war, hat vielleicht auch Imke Schultz mit ihren Produkten entdeckt. Mit ihrem Label „Grüne Grazie“ setzt sie sich seit knapp vier Jahren für Nachhaltigkeit in Sachen Haut- und Körperpflege ein. Gegründet während der Corona-Pandemie, hat sich die gelernte Chemikerin damit einen Traum verwirklicht, der bereits während des Studiums aufkeimte.Ihre eigene Naturkosmetikmanufaktur befindet sich in Rodgau, von dort aus liefert sie ihre Produkte in die Region. Dabei setzt sie auf Glastiegel statt Plastik, bio-ätherische Öle und Pflanzenextrakte. „Wenn es gewisse Produkte nicht in Bio-Qualität gibt, dann verwende ich sie auch nicht“, erzählt Schultz entschieden und betont einmal mehr ihr Selbstverständnis von Nachhaltigkeit.Was dann in den Cremes und Ölen landet, sind etwa Sheabutter, Macadamia- oder Mandelöl, Tonkabohnen-, Schlehen oder Kamillenextrakt. Inzwischen umfasst ihr Sortiment rund 30 Produkte, angefangen bei Gesichtscremes und Gesichtsölen bis hin zu festen Shampoos, Seifen und Deo-Cremes. Auch ihr Mann ist inzwischen in Vollzeit in das Geschäft eingestiegen, und koordiniert Lieferungen, Bestellungen und alles, was im Büro ansteht. Wer die Produkte kennenlernen will, kann in Frankfurt im Naturkosmetikladen DistelBio in der Berliner Straße vorbeischauen.