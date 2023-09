Cannabis-Sperrzonen in Frankfurt: Mit einem Bein in der Illegalität

Städtepartnerschaft

Frankfurt am Main Platz in Eskişehir eröffnet

In der türkischen Stadt Eskişehir wurde ein Frankfurt am Main Platz eröffnet. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft, für das Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und eine Delegation in der Türkei zu Gast waren.

Text: Lisa Veitenhansl / Foto: © Eskişehir Büyükşehir Belediyesi/Stadt Eskişehir