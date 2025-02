Tanzdemo gegen Gewalt an Frauen

Am 14. Februar wird in Frankfurt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Frauendezernentin Tina Zapf-Rodríguez ruft zur Teilnahme an der internationalen Tanzdemo auf.

Jede dritte Frau von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen

Info

Betroffene Personen von sexueller oder häuslicher Gewalt finden beim Frauenreferat der Stadt Frankfurt Beratung und Hilfe. Informationen finden Sie hier.



Informationen zum 12. V-Day finden Sie hier.

Internationaler Aktionstag „V-Day“ zum zwölften Mal in Frankfurt

Am Freitag, 14. Februar (17 Uhr) findet die 12. Internationale Tanzdemo „V-Day: One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen vor der Katharinenkirche an der Hauptwache statt. Für Frauendezernentin Zapf-Rodríguez ist der V-Day ein „lauter Ruf nach Gerechtigkeit“. Zusammen mit dem Frauenreferat der Stadt und einem breiten Aktionsbündnis ruft die Dezernentin zur Teilnahme an der Veranstaltung auf.Das Herzstück der Tanzdemo ist ein gemeinsamer Tanz, dessen Schritte von der Choreografin BeShoo vor Ort demonstriert werden. Alle sind willkommen, an der Aktion teilzunehmen, bei der auch Statements in verschiedenen Sprachen vorgetragen werden.Die Dezernentin erklärt die Hintergründe der Aktion: „Wir nehmen Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht mehr hin – wir setzen uns zur Wehr und treten für Veränderungen ein. Die Tanzdemo am V-Day macht sichtbar: Gemeinsam sind wir stark! Sie zeigt Betroffenen, dass sie nicht allein sind – und dass wir uns solidarisch an ihre Seite stellen. Wir tanzen gemeinsam gegen Gewalt, Sexismus und Diskriminierung – und fordern den gesellschaftlichen Wandel, den es dringend braucht.“Sexuelle und häusliche Gewalt gegen Frauen ist ein weitverbreitetes Problem. Die hessische Kriminalstatistik aus dem Jahre 2023 benennt 1999 solcher Gewalttaten, bei denen fast 80 Prozent der Opfer Frauen waren. Außerdem wurden laut der Statistik zwei Frauen von ihrem Partner getötet. Von 756 betroffenen Personen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung umfasste der Anteil betroffener Frauen fast 90 Prozent. Auch der Frauennotruf Frankfurt registrierte zuletzt steigende Zahlen Allgemein hat etwa jede dritte Frau in ihrem Leben bereits sexuelle oder häusliche Gewalt erlebt. Die Statistiken zeigen dabei nur die angezeigten Fälle, es wird von einer hohen Dunkelziffer im Bereich dieser Form der Straftaten ausgegangen.Den V-Day gibt es seit 2012. Frankfurt nimmt seit Beginn am internationalen Aktionstag teil. „One Billion Rising“ bezieht sich auf das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen, wonach laut UN-Statistik eine von drei Frauen in ihrem Leben Opfer einer schweren Körperverletzung oder vergewaltigt wird. Der V-Day findet in über 80 Städten und Ländern aller Kontinente statt.