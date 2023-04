Pearl Hahn wechselt von der Linken zur FRAKTION

Im November war sie aus der Partei ausgetreten, im März aus der Fraktion. Nun wechselt die Parteilose Hahn offiziell zur FRAKTION.

Ende März verließ die Abgeordnete des Frankfurter Römer, Pearl Hahn, die Fraktion der Linken. Im JOURNAL begründete sie ihren Austritt damit , dass sich die Linke „in den letzten Jahren vor allem auf Bundes- und Landesebene in eine Richtung bewegt“ habe, die sie „nicht mehr mit gutem Gewissen unterstützen“ könne.Als ein Beispiel nannte sie die prominente Sahra Wagenknecht, die „bewusst am rechten Rand“ fische. Hahn war bereits im November aus der Partei ausgetreten, hatte aber wegen des OB-Wahlkampfs die Linken-Fraktion zunächst nicht verlassen, wie sie sagte.Nun hat sie sich einer anderen Römer-Fraktion angeschlossen. Was im Vorfeld bereits spekuliert wurde, ist nun Gewissheit: Pearl Hahn wird ab Dienstag Teil der Fraktion DIE FRAKTION, die aus der PARTEI und den Piraten besteht. Hahn wird als parteiloses Mitglied hinzustoßen.Die FRAKTION schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sie sich über die Entscheidung der Abgeordneten Hahn freue. Diese sei seit 2016 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung: „In dieser Zeit profilierte sich die Stadtverordnete im Bereich der Umweltpolitik sowie in den Feldern Diversität und Anti-Diskriminierungs-Arbeit. Entsprechend wird Pearl Hahn DIE FRAKTION künftig im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz sowie im Ausschuss für Diversität, Zusammenhalt, Beteiligung und Europa vertreten.“DIE FRAKTION, ebenfalls seit 2016 in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung präsent, „sieht durch den Beitritt von Pearl Hahn ihre kontinuierliche Oppositionsarbeit bestätigt und gestärkt“. Man wolle „gemeinsam in den kommenden drei Jahren wie gewohnt Themenschwerpunkte setzen“.Mit Pearl Hahn wächst die Zahl der Abgeordneten der FRAKTION auf vier, die Linke verliert hingegen ein Mitglied und zählt nur noch sechs Abgeordnete.