Dondorf-Druckerei besetzt: „Uni hat Vertrauen erschüttert“

Um die Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim war es in den letzten Wochen still geworden. Am Samstag nun haben Aktivistinnen das Gebäude erneut besetzt.

Am Samstagmittag (9. Dezember) haben Aktivistinnen erneut die Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim besetzt. Unter dem Motto „Klimagerechte Stadtpolitik statt prekäre Klimapolitik“ fand parallel eine Kundgebung statt, woraufhin die Polizei das Gelände gegen 16 Uhr verbarrikadierte. Zirka 100 Besetzende wollen erreichen, dass das Backsteingebäude nicht abgerissen und vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik durch einen Neubau ersetzt wird. Vielmehr soll der Ort erhalten bleiben und als kulturelles Zentrum genutzt werden.Die Teilnehmenden des Protests hatten sich am Samstag mit Essen, einer Musikanlage und mehreren Pavillons als Regenschutz so weit ausgestattet, dass der Verkehr zeitweise umgeleitet werden musste. Transparente wie unter andere, „Häuser erhalten für's Klima“ und„Klimagerechte statt prekäre Wissenschaft“ wurden an der Dondorf-Druckerei angebracht . Verantwortlich für die Besetzung ist „das Kollektiv - Die Druckerei“.„Wir haben Kenntnis davon und sind im Austausch mit dem Hausrechtsinhaber“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage am Sonntag der dpa. „Wir sind mit Polizeikräften vor Ort.“ In einer Mitteilung der Besetzerinnen hieß es: „Wir kämpfen weiterhin für den Erhalt des Gebäudes und die Nutzung als kulturelles Zentrum für die Stadtgesellschaft - für eine Stadt von allen für alle.“Auch der Asta der Goethe-uni hat sich geäußert: „Gerade die Absage eines baldigen Baubeginns eines neuen Studierendenhauses von Seiten der Goethe-Universität am Montag, 4. Dezember, macht deutlich, dass sich Studierende ihre Räume selbst schaffen müssen“, erklärt Nabila Sayah aus dem AStA-Vorstandskollektiv in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Das Präsidium der Goethe-Universität hat im letzten Jahr mehrfach das Vertrauen der Studierendenschaft erschüttert.“ In einem Interview im Oktober habe Uni-Präsident Enrico Schleiff erklärt, dass es an studentischen Freiräumen mangele. „Nun darf sich die Universität nicht über die Wiederaneignung beschweren, sondern sollte mit den Besetzer*innen ergebnisoffene Gespräche führen.“„Jetzt kann das Präsidium der Goethe-Universität beweisen, dass sie aus falschen Entscheidungen aus der Vergangenheit in Bezug auf Besetzungen, wie der von End Fossil: Occupy!, gelernt hat. Die Polizei ist kein probates Mittel im Umgang mit den eigenen Studierenden“, sagt Emma Scholz vom AStA. „Wir bestehen darauf, dass eine Universität ein gewaltfreier Ort des Dialoges sein muss.“ Die ehemalige Dondorf-Druckerei war bereits im Sommer besetzt worden. Die Aktivistinnen forderten den Erhalt des Gebäudes. Auf dem Gelände soll ein Neubau des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) geschaffen werden. Bei der Räumung im Sommer waren mehrere Menschen verletzt worden.