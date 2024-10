Bruce Springsteen kommt 2025 nach Frankfurt

2025 kommt Bruce „The Boss“ Springsteen ins Frankfurter Waldstadion. Der Ticketvorverkauf ist gestartet. Außerdem erscheint bald ein Begleitfilm zu seiner Welt-Tournee mit Blicken hinter die Kulissen.

Neuer Film zu Bruce Springsteen startet am 25. Oktober

Info

Ein erster Online-Pre-Sale ist bereits vorbei. Dafür können Interessierte noch Tickets beim allgemeinen Vorverkauf von Livenation ergattern. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier.

Bruce Springsteen erweitert seine Europa-Tournee um drei Konzerte in Deutschland. Neben Berlin und Gelsenkirchen hat Frankfurt den Zuschlag bekommen. Der Auftakt ist am 11. Juni im Berliner Olympiastadion, bevor eine Woche später das Konzert im Waldstadion startet. Am 27. Juni bildet die Veltins Arena in Gelsenkirchen den Abschluss der deutschen Konzerte. Bruce Springsteen spielt seit nunmehr 13 Jahren sein zwölftes Konzert in der Mainmetropole. Das erste Mal trat der Rockmusiker im Jahr 1981 in der Festhalle auf. Zuletzt gab sich der 75-Jährige mit seiner The E Street Band im Jahre 2012 die Ehre.Wer sich die Wartezeit bis zum Konzert etwas versüßen möchte, kann bereits am 25. Oktober auf den Film „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ auf Hulu und Disney+ zugreifen. Exklusive Eindrücke von Live-Performances der Rocklegende sind dort geboten. Unter der Regie von Thom Zimny, langjähriger Begleiter Springsteens, zeigt der Film hautnahe Aufnahmen von Bandproben und besondere Momente zwischen den Bandmitgliedern.Fans können sich auf persönliche Einblicke zum kreativen Prozess des Rockmusikers freuen. Wer schon immer Antworten auf Elemente der Live-Shows suchte, ist hier genau richtig. Es ist das erste professionelle Filmmaterial zur Welttournee 2023-2024, vom Proberaum bis zu den internationalen Bühnen vor begeistertem Publikum. Ein Trailer davon wurde bereits veröffentlicht und kann auf dieser Internetseite angesehen werden.