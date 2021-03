Magie zu Hause erleben

Unterhaltung trotz Lockdown bieten die Frankfurter Stadtevents mit ihrer virtuellen Zaubershow von Magier Samuel Lenz. Die 50-minütige Live-Veranstaltung ist ein interaktives Event für Groß und Klein.

Die anhaltende Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown machen neben Einzelhandel und Gastronomie vor allem Kulturstätten schwer zu schaffen. Kinos, Museen, Theater und andere Unterhaltungsbetriebe sind derzeit geschlossen. Wer trotzdem seinem Alltag zwischen Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und Homeschooling kurzweilig entfliehen möchte, dem bieten die Frankfurter Stadtevents interaktive und vor allem unterhaltsame Veranstaltungsmöglichkeiten, die ganz gemütlich von zu Hause aus besucht werden können.



Neu im Programm ist die virtuelle Liveshow mit dem Mentalmagier Samuel Lenz, bei der Entscheidungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorhergesagt, Gedanken gelesen und scheinbar unmögliche Dinge vollbracht werden. Durch die Interaktion mit dem Publikum wird man selbst aktiv und bestimmt den Verlauf der Zaubershow mit.



Die rund 50-minütige Live-Veranstaltung findet über die Plattform Zoom statt und kann über PC, Tablet oder Smart-TV gestreamt werden. Einen eigenen Account muss man sich hierfür nicht anlegen, da man via E-Mail einen Tag vor dem Event die Zugangsdaten erhält. Außerdem benötigt man ein Pokerkartenspiel mit 52 Karten, das den Teilnehmer:innen vorab zugesendet wird, falls man keines besitzt und die Zusatzoption im Ticketshop auswählt. Da das erworbene Ticket für jeweils einen Bildschirm gilt, kann man sogar mit mehreren Personen an der Show teilnehmen.



Samuel Lenz ist übrigens kein Unbekannter: Der in Frankfurt geborene Mentalmagier und Moderator gewann 2018 sowohl den hessischen Magiewettbewerb „Shazam!Slam“, den „Munich Magic Slam“ als auch 2019 den Berliner Magiepreis „Merlin Slam“. Verfügbar sind noch Karten für seine Shows am 12. und 20. März (jeweils 20 Euro/Ticket) über www.frankfurter-stadtevents.de.