Der Tigerpalast ist zurück

Mit einem vielfältigen Programm startet der Tigerpalast nach langer Pause am 15. September in die 35. Spielsaison. Das Team des Varieté Theaters hat sich auf die Corona-Maßnahmen eingestellt und vereint auf der Bühne ein internationales Ensemble.

Ob Akrobaten in der Luft, Jonglierkünstler oder musikalische Darbietungen: Das vielfältige Programm aus internationalen Künstlerinnen und Künstlern füllte Spielsaison um Spielsaison den Tigerpalast in der Heiligkreuzgasse mit Publikum. Während der Corona-Pandemie blieb das Varieté Theater jedoch geschlossen und öffnete im vergangenen Jahr nur für wenige Wochen . Pünktlich zum regulären Start der Herbst/Wintersaison ist der Tigerpalast zurück und empfängt zur 35. Spielsaison wieder Publikum. Start der Revue ist der 15. September.Viele der internationalen Künstlerinnen und Künstler seien trotz Schließung in Frankfurt geblieben und hätten weiterhin jeden Tag trainiert, erklärt Tigerpalast-Direktorin Margareta Dillinger. Die anderen des insgesamt 15-köpfigen Ensembles träfen jetzt nach und nach ein. Unter ihnen ist auch der russische Akrobat Alexander Mitin, der über die Türkei nach Frankfurt kam. „Wir haben keinen Grund, uns von den Menschen aus Russland zu distanzieren, wenn sie unsere Werte teilen“, sagt Direktor Johnny Klinke entschlossen und bezeichnet den Tigerpalast als „multikulturellstes Theater der Stadt“.Der Ukraine-Krieg und die gestiegenen Energiekosten gehen aber auch am Tigerpalast nicht spurlos vorüber. Robert Mangold, Geschäftsführer des Varieté Theaters und Vorsitzender des DEHOGA Frankfurt, erwarte eine Steigerung der Kosten um fünf Prozent, versicherte aber gleichzeitig, dass der Tigerpalast für dieses Jahr abgesichert sei. „Wir haben über die Jahre so viele schöne Momente erlebt, ich will mir nicht vorstellen, dass wir diese Momente nicht mehr haben könnten“, ergänzt Mangold.Was die Corona-Maßnahmen betrifft, erklärt Klinke, habe man im Saal Platz geschaffen, um die Abstandsregeln einzuhalten. Insgesamt können 130 Personen pro Show in den Saal – 30 Prozent weniger als in Vor-Corona-Zeiten. Zudem wird pro Vorstellung nur eins der beiden Restaurants geöffnet sein, die auch weiterhin vom Team um Küchenchef Coskun Yurdakul bespielt werden. Generell seien viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der schwierigen vergangenen Monate beim Tigerpalast geblieben, die sich jetzt auf die neue Saison freuen, betont Dillinger.Das Varieté im Tigerpalast findet wöchentlich von Donnerstag bis Sonntag mit zwei Shows pro Abend statt. Ein Abendessen vor oder nach der Show kann zusätzlich gebucht werden. An Weihnachten sowie Silvester und Neujahr gibt es ebenfalls ein Showprogramm. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es auf der Website des Tigerpalastes