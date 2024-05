Laue Sommerabende im Frankfurter Städel Museum

Unvergessliche Sommer-Sonntage mit Live Musik verspricht das Städel Museum in Frankfurt für drei Abende im Mai, Juni und August. Für Drinks und Kulinarisches wird ebenfalls gesorgt.

Info

Sunday Sessions

Städel Museum, Schaumainkai 63

Premiere: 26. Mai; weitere Termine: 9. Juni, 18. August

Tickets unter staedelmuseum.de

Am 26. Mai feiern die „Sunday Sessions“ ihre Premiere. Und noch zwei Mal kann man die neue Veranstaltungsreihe im Städel Garten danach noch genießen: am 9. Juni und am 18. August. Dafür kooperiert das Museum mit dem Kollektiv Riverside Session und der Frankfurter Bar AMP. Das garantiert chillige, improvisierte Musik zwischen Funk, Jazz, Hip-Hop, Afro, Latin und Soul sowie kühle Drinks und kulinarische Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre.„An allen drei Terminen führen junge Kunstvermittler zu ausgewählten Kunstwerken im Städel Garten sowie in der Sammlung Gegenwartskunst, die mit mehr als 230 Werken von 170 Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Schulen, Stilrichtungen und Gruppierungen einen Überblick über die Kunst nach 1945 bietet“, wirbt das Museum für einen ganz besonderen Bonus. Zudem finden Kurzführungen durch die Ausstellung „Mirror of Thoughts“ des Künstlerduos Muntean/Rosenblum statt. Im Städel Garten besteht zur Sunday Session am 9. Juni letztmals die Gelegenheit, den grotesken Kreaturen der Werkgruppe sunrise. east. (2005) des Installationskünstlers Ugo Rondinone von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.