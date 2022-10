Der Palmengarten wird zur Tanzfläche

Am Samstag verwandelt sich das Gesellschaftshaus des Palmengartens in eine Tanzfläche. 16 der besten deutschen Streetdancer treten dort gegeneinander beim Red Bull Dance Your Style National Final an. Das Publikum entscheidet, wer es ins Finale nach Johannesburg schafft.

Am Samstag treten 16 der besten deutschen Streetdancer im Palmengarten gegeneinander an. Dort findet nämlich das Red Bull Dance Your Style National Final statt. Die Tänzerinnen und Tänzer werden zu unvorhersehbaren, aber den meisten Menschen bekannten Liedern tanzen müssen und somit nicht nach geplanter Choreographie. Im Battle geht es für die Tänzerinnen und Tänzer eins gegen eins. Das Publikum entscheidet schlussendlich, wer es von Runde zu Runde bis in den finalen Wettkampf schafft. Der Sieger oder die Siegerin darf Deutschland im Red Bull Dance Your Style World Final in Johannesburg Ende des Jahres vertreten.Neben der Veranstaltung im Palmengarten soll es am Freitag und Samstag Tanz-Workshops, Showcases und Club-Takeovers in der ganzen Stadt geben. Einlass zum Dance-Battle am Samstag im Gesellschaftshaus des Palmengartens ist um 18 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es online für 15 Euro im Vorverkauf.