„Titanic BoyGroup“ kommt ins Autokino

Text: Detlef Kinsler / Foto: Pleil/privat

war schon im Namen eine Referenz an The Cure. Als Solist bleibt Sänger und Gitarrist Marco Pleil dem Geist des (Post-)Punks treu. Am Samstag stellt er sein Album „Die Spur des Kalenders“ live im Schanz vor. – Weiterlesen >>