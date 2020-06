Neue Events an der Jahrhunderthalle

Seit dem 22. Mai verwandelt sich der Parkplatz an der Jahrhunderthalle regelmäßig in eine Kulturbühne. Die Veranstalter haben das Programm nun erweitert: Konzerte von Paul van Dyk, Culcha Candela und Deborah Sasson sind geplant.

Um Kulturbegeisterten auch während der Corona-Krise und den damit verbundenen Sicherheits- und Abstandsregelungen eine Alternative zu Livestreams und Digitalangeboten zu bieten, hat die Jahrhunderthalle Frankfurt die „Stage Drive“ ins Leben gerufen. Seit dem 22. Mai finden auf dem Parkplatz vor der Eventhalle regelmäßig Veranstaltungen statt, die mit dem Auto besucht werden können. Aufgrund der großen Nachfrage haben die Veranstalter das Programm nun nochmal erweitert.Ganz im Zeichen des Autokinos wird am Montag, den 8. und Dienstag, den 9. Juni der Eintracht Frankfurt-Film „Die Rückkehr des Pokals“ gezeigt. Am 13. Juni kommt DJ Paul van Dyk zum Stage Drive, um für Clubstimmung zu sorgen. Am 30. Juni ist ein Auftritt der Band Culcha Candela geplant; am 5. Juli wird Deborah Sasson auf der Kulturbühne auftreten. Die Echo-Klassik-Preisträgerin, die ab Dezember auch im neu inszenierten „Phantom der Oper“ in Frankfurt zu sehen sein wird, wird ihr Unplugged-Programm zeigen.Das Gelände bietet Platz für rund 300 Autos, die Tonübertragung funktioniert mittels einer UKW-Frequenz direkt über das Autoradio. Weitere Infos zum Programm und den Tickets gibt es auf der Webseite der Jahrhunderthalle sowie unter folgendem Link: www.frankfurter-stadtevents.de/stage