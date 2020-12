Kein Spielbetrieb im Januar

Sowohl die Alte Oper als auch die Städtischen Bühnen bleiben bis Ende Januar geschlossen. Damit verlängert die Stadt Frankfurt die von Bund und Ländern beschlossenen Regeln, die vorerst bis zum 10. Januar gelten.

Im Januar wird es keinen Bühnen- und Spiebetrieb in den drei städtischen Kultureinrichtungen Alte Oper, Schauspiel und Oper geben, wie das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt am Dienstagmorgen mitteilte. Das ausbleibende Kulturangebot sei bedauerlich, aufgrund konstant hoher Infektionszahlen und zur besseren Planungssicherheit jedoch notwendig, so Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).Bund und Länder hatten bereits vergangene Woche die Corona-Regelungen vorerst bis zum 10. Januar verlängert und somit auch den Kulturbetrieb ausgesetzt. Mit der Verlängerung über dieses Datum hinaus, folge man der Entscheidung der Hessischen Landesregierung, die ebenfalls eine Aussetzung des Bühnen- und Spielbetriebs für die Staatstheater des Landes Hessen bis zum 31. Januar beschlossen hat.