Oper Frankfurt erhöht Kartenpreise

Die Oper verkündet nicht nur den neuen Spielplan für 2022/23, sondern auch die Preiserhöhung der Karten um durchschnittlich fünf Prozent. Damit wolle man auf ansteigende Material- und Personalkosten reagieren.

Zur Saison 2022/23 erhöht die Oper die Kartenpreise um durchschnittlich fünf Prozent. Grund dafür seien die ansteigenden Material- und Personalkosten, die eine Preisanpassung notwendig machen, erklärt Holger Engelhardt, Pressesprecher der Oper. Durch die erzielten Mehreinnahmen wolle man den Proben- und Spielbetrieb in „gleichbleibender Qualität“ sichern. Abonnement-Preise für die Oper bleiben zur Saison 2022/23 unverändert und werden nicht erhöht.



Während der Corona-Auflagen habe die Oper nur vor 250 Besuchenden spielen dürfen, sagte Intendant Bernd Loebe. Darüber hinaus habe man zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten verloren, die man nun zurückgewinnen wolle. „Wir können nur hoffen, dass Corona nicht vehement zurückkehrt und die Stadt Frankfurt, um den Haushalt zu sanieren, nicht die Städtischen Bühnen opfert, deren Bedeutung für das Publikum, die Region und die kunstinteressierte Welt so wichtig ist“, so Loebe weiter.



Der Spielplan der Oper für die Saison 2022/23 umfasst mehr als 400 Veranstaltungen, davon 175 Musikvorstellungen. Elf Premieren mit insgesamt 92 Aufführungen sind ebenfalls im Spielplan gefasst. Außerdem sind 14 Wiederaufnahmen mit 83 Vorstellungen geplant sowie acht Liederabende im Opernhaus und weitere Liederabende im Holzfoyer.