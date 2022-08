Ab 6. August gibt es auf der „Sommerwiese“ an der Jahrhunderthalle wieder drei Wochen Kulturprogramm. Mit Horace Andy kommt sogar eine Reggae-Legende mit der Dub Asante Band nach Unterliederbach.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine große Open-Air-Bühne neben der Jahrhunderthalle in Unterliederbach. Im August bringen da Brotfabrik, Jahrhunderthalle, Markus Gardian Booking und Zoom Acts wie Mine, Culture Candela, das Hypnotic Brass Ensemble oder The Monsters auf die Bühne. Das absolute Highlight verspricht der Auftritt von Horace Andy zu werden. Die Idee hatte, von Gardian nach Vorschlägen gefragt, Jean Trouillet, der zuletzt mit seinen „Musik & Diskurs“-Terminen in der Brotfabrik auf sich und seine Arbeit aufmerksam machte. „Mir war klar, dass man mal einen Top-Künstler aus Jamaika aufbieten müsste und da ich das neue Album von Horace Andy großartig finde, schlug ich ihn vor“, erzählt der Musikmanager und Journalist. Danach ging die Recherche los, wie man ihn verpflichten könne. „Er tritt super selten mit Band auf, macht oft nur Soundsystem-Shows“, wußte Trouillet.Horace Andy hat im Mai eine Show im Ruhrgebiet gespielt und diese in Frankfurt ist sein einziger weiterer Deutschland-Auftritt. Dass die Zusage schließlich kam, bedeutet für Trouillet, der früh Musiker wie Youssou N’Dour und Nusrat Fateh Ali Khan an den Main holte, dass sich ein Herzenswunsch realisieren ließ. „Endlich wieder einmal ein richtig großes Reggae-Konzert in Frankfurt und dann noch einen der Top- und noch lebenden Roots-Reggae-Künstler“, schwärmt er. „71 Jahre ist er nun und hat dieses Jahr ein geradezu geniales Alterswerk veröffentlicht. Man glaubt kaum, die Stimme eines älteren Mannes zu hören, so frisch erscheint er uns.“Bevor Andy um 20 Uhr auf die Bühne geht, heizen drei Frankfurter Soundsystems als Opener den ganzen Nachmittag mit Rocksteady, Ska, Roots, Dub und Reggae aus Afrika und der Karibik das Publikum ein. In den Tagen danach stehen u.a. noch Mine, Culcha Candela, das Hypnotic Brass Ensemble und The Monsters auf dem Programm. Einen Frankfurter Tag gibt es am 21. August wo Gastone, The OhOhOhs und Nachttierhaus auf Shantel mit seinem Bucovina Club Orkesta treffen. Auch ein Kinderprogramm gibt es am 14. August mit Dikka und Unter meinem Bett, dabei u.a. Andreas Dorau und Bernd Begemann.