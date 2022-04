Tanz in den Mai mit Michael Rütten

Im vergangenen Jahr entdeckte DJ Michael Rütten das Restaurant & Café Achter im Rudererdorf als Location für seine Veranstaltungsreihe „social (sɔsjal)“, die er auch 2022 fortsetzt. Start ist diesmal am Samstag mit dem Tanz in den Mai.

Fragte man Michael Rütten, den Mr. Soulsearching, im vergangenen Juli, was das Publikum bei seiner neuen Veranstaltungsreihe „social (sɔsjal)“ erwarten dürfe, antwortete er damals: „Prinzipiell geht es darum, Leute zusammenzubringen im zauberhaften Garten des Achter Restaurants. Manchmal, wenn ich abends durch den Garten Richtung Main schaue, stelle ich mir vor, irgendwo im Süden Frankreichs am Meer zu sein. Vom Essen her kommt das dem sehr nahe. Von der Brise her auch“, schwärmte Rütten über die Atmosphäre am Fluss.



Also ist es kaum verwunderlich, dass der DJ seine Come Together-Veranstaltungen fortsetzt. Der Startschuss fällt in diesem Jahr mit dem Tanz in den Mai am Samstag um 21 Uhr. Als Live-Gäste sind diesmal Saxofonist Lorenzo Dolce und Oli Rubow an den Trommeln dabei. Weitere Termine stehen mit dem 1. Mai, dem 27. Mai mit Andy Williams aus Montreal und dem 5. Juni mit der Band sun’s sons bereits fest.