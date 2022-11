Der „LOKAL Listener“ zieht ins Massif Central

Fünf Jahre lang war das Lokal im Mousonturm Bühne für ein interessantes Veranstaltungsformat, ein Gesprächskonzert, bei dem Gregor Praml viele spannende Künstlerinnen und Künstler aus Stadt und Region vorstellte. Nach dem Aus im Künstlerhaus geht es nun im Massif Central weiter.

Neue Besen kehren gut. Was das Programm des Mousonturms betrifft, hat die neue Doppelspitze in der Intendanz beschlossen, den monatlichen „LOKAL Listener“ nicht mehr stattfinden zu lassen. Erstmal ein Schock für Gregor Praml, der seit 2017 Künstlerinnen und Künstler zu Gesprächskonzerten ins Künstlerhaus einlud. „Fünf wunderbare Jahre im Künstlerhaus Mousonturm haben das Format ‚The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft…’ wachsen sehen“, erinnert er. „Ein Konzert-Talk, der sich mit großem Erfolg und sehr einfühlsam der Musikszene im Rhein-Main-Gebiet widmet. Inzwischen waren schon unzählige bekannte Größen wie Shantel, Tamar Halperin, Andreas Scholl oder Roy Hammer aus ganz unterschiedlichen Musikstilen zu Gast, aber es gab auch einige neue Gesichter zu entdecken – wie Romie, Benjamin Waldmann oder Jacky Bastek.“



Dass es im November dennoch weitergeht, liegt daran, dass Praml schnell einen Ausweichort gefunden hat: Das Massif Central. Dahin hat er für den 13. November, 11 Uhr, die junge Band Sun‘s Sons eingeladen. „Der Ort ist in einer rekordverdächtigen Zeit zu einem regelrechten Szenetreff in der Stadt geworden“, schwärmt Praml. Doch das bleibt ein temporäres Vergnügen. „Das Massif Central wird Ende 2022 aus der Location ausziehen müssen, weil der Ort an der Eckenheimer Landstraße (eine ehemalige Druckerei) nur eine ,Zwischennutzung’ war. Es soll danach an einem noch schöneren Ort weitergehen. Der ist aber noch geheim. Der Macher Florian Jöckel hüllt sich in Schweigen darüber“, so Praml.



Was den Mousonturm betrifft, hat die Leitung das Interesse an „LOKAL Listener“-Spezialausgaben bekundet, wie es sie schon zu den Geburtstagen von Beethoven (250) und John Lennon (80) gab. Gespräche dazu finden derzeit statt.