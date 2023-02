Städelschule lädt zum Rundgang ein

Ab Freitag öffnet die Städelschule wieder für drei Tage ihre Türen. Besucher können unter anderem kostenlos die Ateliers besichtigen, Performances der Studierenden oder Filmvorführungen im Deutschen Filmmuseum ansehen.

Einmal im Jahr, nämlich dann wenn das Wintersemester endet, öffnet die Städelschule ihre Türen und lädt zu einem Rundgang ein. Dieser steht nun am kommenden Wochenende an und beginnt am Freitag, den 10. Februar: Drei Tage lang haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, das künstlerische Schaffen der Studierenden aus unmittelbarer Nähe zu sehen. An den beiden Standorten in der Dürerstraße 10 und Daimlerstraße 32 stellen die Studierenden, die unter anderem aus den Klassen der Professoren und Professorinnen Monika Baer, Tobias Rehberger und Haegue Yang kommen, ihre aktuellen Werke vor.Neben Vorträgen und Performances gehören auch Filmvorführungen zum Programm, die an den drei Tagen in Blöcken im Deutschen Filminstitut & Filmmuseum (DFF) zu sehen sein werden. Neben dem Rundgang haben die Besucherinnen und Besucher ebenfalls die Möglichkeit, eine Auswahl von Publikationen und Editionen der Städelschule in der Bibliothek zu erwerben. In dem zur Städelschule gehörenden Portikus auf der Maininsel kann außerdem noch die Ausstellung „Inflorescence“ der peruanischen Künstlerin Ximena Garrido-Lecca besucht werden, die am Sonntag, den 12. Februar, endet und Einblick in die Bedeutung des Maisanbaus gibt.Die Eröffnung des Rundgangs findet am 10. Februar in der Mensa in der Dürerstraße zeitgleich mit einer Preisverleihung statt, bei der eine Jury rund zehn Kunstpreise mit unterschiedlich hohen Preisgeldern an die besten Leistungen der Studierenden der Städelschule verleiht.