Anouk: Kindermusical auf Tour durch Deutschland

Die Bücher von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer als Kindermusical neu aufgelegt. Am 12. Februar ist das Abenteuer in der Neuen Stadthalle Langen zu sehen.

Musical über Mut, Freundschaft und die Fantasie

Premiere in Hannover, danach auf Tournee

Info

Anouk – Das Kindermusical

12. Feburar, 16 Uhr

Langen: Neue Stadthalle, Südliche Ringstraße 80

Eintritt: 33,85–41,85 Euro

Die Welt der Träume bietet keine Grenzen, doch dafür muss erst einmal schlafen gegangen werden. Dagegen sträubt sich die gleichnamige Protagonistin im Kinder musical „Anouk“, das nach der Buchreihe von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay nun auf die Bühne gebracht wird. Der deutsche Musiker steuert zehn Lieder bei, die zum Großteil eigens für die Produktion komponiert wurden.Anouk möchte plötzlich gerne abends ins Bett gehen, da sie jede Nacht über eine magische Tür unter anderem den Dschungel erkundet, mit Piraten auf Schatzsuche geht und Abenteuer erlebt, die ihr natürlich am nächsten Morgen niemand glauben mag. Bis auf ihre Oma …Das Musical bleibt der Buchvorlage treu und erzählt eine fantasievolle Geschichte über Mut, Freundschaft und die Kraft der Vorstellungskraft. Die Bühnenadaption entstand unter der Feder von Georg Veit und Hendrikje Balsmeyer, während Peter Maffay mit seinem Team die musikalische Gestaltung übernahm. Die neuen Songs reichen von gefühlvollen Balladen bis zu lebhaften Rhythmen und sollen das Publikum in eine magische Welt entführen.Die Inszenierung richtet sich an Kinder ab vier Jahren und ihre Familien. Sechs Darsteller und Darstellerinnen schlüpfen in über 20 verschiedene Rollen und erwecken die magische Geschichte zum Leben. Fantasievolle Kostüme, ein beeindruckendes Lichtdesign und aufwendige Kulissen unterstützen die abenteuerliche Atmosphäre.„Anouk – Das Kindermusical" feierte seine Weltpremiere im GOP Varieté-Theater Hannover und wurde dort bis Januar 2025 aufgeführt. Anschließend ist das Musical auf Tournee durch verschiedene deutsche Städte unterwegs, darunter Langen.Für Peter Maffay ist „Anouk" bereits sein zweites Musicalprojekt. In den 1980er-Jahren feierte er mit „Tabaluga" große Erfolge. Während der grüne Drache eher in einer Fantasiewelt zuhause ist, betont Maffay, dass „Anouk" zeitgemäßer und näher an der realen Lebenswelt der Kinder sei. Mit der Kombination aus einer mitreißenden Geschichte, emotionaler Musik und einer liebevoll inszenierten Bühnenshow soll „Anouk" Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern. Die Reise durch Anouks Traumwelten lädt dazu ein, an die Kraft der eigenen Fantasie zu glauben und sich auf spannende Abenteuer einzulassen.