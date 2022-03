Doppelspitze für den Mousonturm

Das Künstlerhaus Mousonturm wird künftig von einer Doppelspitze geleitet. Anna Wagner und Marcus Droß teilen sich ab dem 1. September 2022 die Intendanz und Geschäftsführung des Hauses.

Die Nachfolge für Matthias Pees ist gefunden: Anna Wagner und Marcus Droß teilen sich ab 1. September die Intendanz und Geschäftsführung des Mousonturms. Geleitet wird das Haus also künftig von einer Doppelspitze. „In Deutschland muss man auf institutioneller Seite noch mit der Lupe nach Leitungsteams im Bereich der Theater suchen. Wir hier in Frankfurt möchten diesen Weg jetzt mit dem Mousonturm einschlagen, unsere eigenen Erfahrungen sammeln und auch weitergeben“, erklärt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Der Magistrat muss der Personalie noch zustimmen.Neu sind Wagner und Droß jedoch nicht im Mousonturm: Droß ist seit 2012 Dramaturg des Künstlerhauses, das er in der Saison 2012/13 interimistisch mitleitete; Wagner arbeitet seit 2014 als Dramaturgin am Haus. Beide sind laut Mitteilung des Mousonturms seit einiger Zeit auch Teil der künstlerischen Leitung und sollen die Nachfolge von Matthias Pees nahtlos antreten. Pees verlässt nach acht Jahren als Intendant und Geschäftsführer im Sommer das Haus, um in Berlin die Intendanz der Festspiele zu übernehmen. Das neue Leitungsteam will künftig Tanz und Performance als zentrale Programmschwerpunkte noch deutlicher in den Vordergrund rücken.