Drachenbootfestival kehrt nach Frankfurt zurück

Am Samstag findet nach über zehn Jahren zum ersten Mal wieder das Drachenbootfestival am Theodor-Stern-Kai in Frankfurt statt. Teams aus Deutschland, Europa und China paddeln um die Wette.

Frankfurter Drachenbootfestival: sportlicher Wettbewerb und freundschaftliches Miteinander

Info

Drachenbootfestival

Samstag, 25. Mai 2024

Theodor-Stern-Kai



Zeitplan:

08.30 Uhr Chinesische Kostümparade

08.45 Uhr Drachen- und Löwentanzvorführung

09.00 Uhr Eröffnungsansprache und Ansprachen der Gäste

09.20 Uhr Zeremonie zum Anbringen der Drachenköpfe (Trommeln)

09.30 Uhr Start des Rennens

13.00 Uhr Pause mit kulturellen Darbietungen (Musik, Tanz, etc.) bis 13.30 Uhr

18.00 Uhr Ende des Rennens

18.30 Uhr Siegerehrung

19.00 Uhr weitere kulturellen Darbietungen bis 22.00 Uhr

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die traditionellen chinesischen Drachenboote in Frankfurt um die Wette gefahren sind. Nun sollen ihre Trommeln – pünktlich zum Jahr des Drachen – „die im Main schlafenden Drachen wiedererwecken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sport- und Kulturvereins MainLoog. Am Samstag, den 25. Mai, werden insgesamt über 20 Teams, nicht nur aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern aus ganz Deutschland, Europa und der chinesischen Partnerstadt Guangzhou gegeneinander antreten.Seinen Ursprung hat das Drachenbootrennen der Legende nach im Jahr 300 v. Chr., als Fischer durch lautes Trommeln und wildes Paddeln vergeblich versuchten, den Dichter Qu Yuan vor den gefährlichen Fischen eines Flusses zu retten, in den er gestürzt war. Die Suche nach seinem Geist wird in Form des Rennens bis heute fortgesetzt. In Frankfurt fand das Drachenbootfestival laut VGF zum ersten Mal 1991 im Zuge der Neukonzeption des Museumsuferfestes statt, welches in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. August veranstaltet wird.Neben dem sportlichen Aspekt geht es den Veranstaltenden des MainLoog e.V. und dem chinesischen Generalkonsul Yiyang Huang vor allem um ein freundliches Miteinander zwischen in Deutschland lebenden Chinesinnen und Chinesen sowie den Frankfurterinnen und Frankfurtern. Mit Hilfe des Festivals soll ihnen die chinesische Kultur näher gebracht werden. Aus diesem Anlass werden sowohl der chinesische Botschafter Ken Wu aus Berlin als auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) anwesend sein.Die Anmeldung zur Teilnahme am diesjährigen Drachenbootrennen ist nicht mehr möglich, aber das Zuschauen lohnt sich. Geplant sind für den 25. Mai am Theodor-Stern-Kai zwischen Friedensbrücke und Uniklinik außerdem ein umfangreiches chinesisches Bühnenprogramm sowie eine kulinarische Reise durch die chinesische Küche. Die Eröffnungsfeier beginnt um 9 Uhr morgens.