Schwerelos in der Pandemie

Music Discovery Project 2021: „SchwereLos", Pohlmann, Gesang; Pekka Kuusisto, Violine; André de Ridder, Dirigent; Donnerstag, 11. März, 20 Uhr „SchwereLos“ ist das diesjährige Programm des „Music Discovery Projects“ überschrieben. „Wir möchten dem Publikum in diesen Zeiten etwas Leichtigkeit und Glücksmomente schenken“, kommentiert Orchestermanager Michael Traub den Titel. „Also haben wir das Konzert kurzerhand in ein rund einstündiges Livestream-Event im hr-Sendesaal umgewandelt.“ Da begann 2007 die Erfolgsgeschichte des Experiments, das klassische Orchester des Senders mit Künstler:innen unterschiedlichster Populärmusik zusammenzubringen.Zum Konzertabend am Donnerstag, dem 11. März, um 20 Uhr, hat sich das hr-Sinfonieorchester den Hamburger Singer/Songwriter Pohlmann sowie den Geiger Pekka Kuusisto (Foto) eingeladen. Im hr-Sendesaal trifft somit die melancholische Songwelt Pohlmanns auf Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Missy Mazzoli, Robert Schumann, Philip Glass, Claude Debussy, Johann Sebastian Bach und Edvard Grieg. Den Video-Livestream finden Sie auf www.hr-sinfonieorchester.de