Junges Museum unterwegs wird 25

Ob Praunheim, Preungesheim oder Eckenheim: Seit 25 Jahren gibt es das „Junge Museum unterwegs“. In die Frankfurter Stadtteile bringt es ein vielfältiges und an die Ausstellungen des Museums angelehntes Programm.

„Junge Museum unterwegs“ in Frankfurt: Alles dreht sich um Müll

Museum muss nicht immer drinnen stattfinden und darin bestehen, eine Ausstellung anzuschauen. Das es auch anders geht, beweist das „Junge Museum unterwegs“ jetzt seit 25 Jahren. Jedes Jahr zwischen Mai und September besucht das Projekt Frankfurter Stadtteile und bietet ein offenes Lern- und Spielangebot für Kinder ab sieben Jahren.Das Projekt soll eine Erweiterung des musealen Raums durch zusätzliche Aktivitäten auf Grünflächen, Spielplätzen oder in Wohnsiedlungen sein. Dabei ist zentral, auf diese Weise Kindern und Jugendlichen den Zugang zu kultureller Bildung zu erleichtern. Anstatt dass sie ins Museum kommen, kommt das Museum direkt zu ihnen in die Stadtteile.An fünf bis sieben Tagen die Woche für je drei Stunden dreht sich dann alles um Aktivitäten, die auf die jeweilige Ausstellung des Jungen Museums abgestimmt sind. Momentan ist das „ Umwelt, Klima & DU “. Das „Junge Museum unterwegs“ beschäftigt sich daran angelehnt in 19 Stadtteilen mit dem Thema Müll. Woher kommt dieser Müll? Was passiert damit? Und was kann man damit eigentlich noch machen, außer recyceln? Das sind die zentralen Fragestellungen.Beim Müll sammeln, sortieren und untersuchen wird der eigene Stadtteil aktiv mit einbezogen. Anschließend können sich die Teilnehmenden überlegen, wie verschiedene Materialien weiterverarbeitet werden können. So werden Papierschnipsel zu Perlen oder Collagen, alte T-Shirts zu Taschen und Elektromüll zu Fantasie-Insekten. Die Kinder können ausprobieren, experimentieren und handlungsorientiert sowie interaktiv lernen.Das „Junge Museum unterwegs“ kooperiert seit 2010 mit dem „Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft“ und mit den jeweiligen Quartiersmanagements. Dadurch sollen sozialräumliche Hilfen besser genutzt und das kulturelle Angebot für Kinder erweitert werden.