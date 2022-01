Ein buntes Jahresprogramm

Am Mittwoch hat das Museum für Kommunikation die geplanten Ausstellungen für 2022 vorgestellt: Neben der Geschichte des Fluchens sowie dem Klimawandel und der Klimakommunikation, gibt das Haus Einblicke in Axel Schefflers fantastische Briefbilder.

Das Museum für Kommunikation (MfK) hat am Mittwoch eine Reihe von Ausstellungen vorgestellt, die in diesem Jahr in das Museum am Schaumainkai einziehen werden. Daneben sollen auch Veranstaltungen im Museum stattfinden. Noch bis zum 28. August 2022 zeigt das Museum die Ausstellung „On Air. 100 Jahre Radio“. Der Rundgang erzählt anhand von 250 verschiedenen Objekte 100 Jahre Radiogeschichte. Interaktiv wird es in der Sendekabine, in der Besucherinnen und Besucher ein eigenes Radioprogramm erstellen und moderieren sowie ein Mix-Tape zusammenschneiden können.Vom 17. Februar bis 30. August zieht die Begleitausstellung „Funk für Fans. Hessische Rundfunkgeschichten“ in das Museum ein. Diese gibt verschiedene Einblicke in die Archive des hr. Die drei Themenschwerpunkte der Ausstellung sind die Geschichte des Jazz, der Pop-Musik sowie die Funk-, Kolleg- und Abendschule. Passend zur Ausstellung wird es verschiedene Veranstaltungen geben, die an verschiedenen Abenden ins Museum einladen sollen. Mit der Schau „Von Monstern, Mäusen und Menschen. Axel Schefflers fantastische Briefbilder“ widmet sich das Museum vom 12. März bis 24. Juli dem Zeichner des „Grüffelo“ und stellt die analoge Korrespondenz des Briefes in den Mittelpunkt. Begleitend dazu wird es am 13. März eine Lesung sowie eine Schnellzeichenaktion mit Axel Scheffler und Philip Waechter geben.Mitte dieses Jahres nimmt das Museum die Kulturgeschichte des Fluchens, die bis ins Alte Ägypten reicht, in den Mittelpunkt: Die Ausstellung „PotzBlitz. Vom Fluch des Pharaos bis zur Hate Speech“, die vom 11. August bis 29. Januar 2023 ausgestellt wird, dreht sich um das Thema Fluchen. Dabei beschäftige sie sich mit den Ursprüngen des Fluchens, der Lust am Tabubruch und dem Hate Speech sowie dem Shitstorm. Gegen Jahresende eröffnet Ausstellung „KLIMA_X“: Vom 12. Oktober bis 28. August 2023 sollen Klimakampagnen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass der Klimakommunikation eine immer wichtiger werdende Rolle zukommt. Vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel zu den größten Hürden der Gesellschaft zählt, sei es wichtig, die Besucherinnen und Besucher mit dem Thema vertrauter zu machen, heißt es vonseiten des Museums. Sieben verschiedene Stationen sollen durch das Thema führen: Von Klimafakten, über Klimakampagnen und Klimaemotionen bis hin zu Anrufen aus der Zukunft.In diesem Jahr findet außerdem das 150-jährige Jubiläum der Sammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation statt. Aus diesem Anlass sollen die Bestände des Museums wissenschaftlich erschlossen werden. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sowie Ausstellungen finden Interessierte auf der Website des MfK . Aktuell kann die Ausstellung „On Air. 100 Jahre Radio“ besucht werden. Es gilt die 2G-Plus-Regel sowie eine Maskenpflicht.