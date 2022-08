Japanisches Sommerfest am Mainufer

Auch das Main Matsuri Japan Festival meldet sich nach pandemiebedingter Pause und mit einem umfangreichen Programm zurück. An drei Tagen verwandelt sich der Walther-von-Cronberg-Platz in Sachsenhausen in einen japanischen Kulturtempel.

Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. August, bietet das Japanische Kultur- und Sprachzentrum am Sachsenhäuser Walter-von-Cronberg-Platz erneut ein japanisches Sommerfest mit ausführlichem Programm auf zwei Bühnen sowie zahlreichen Essens- und Informationsständen an. Im Mittelpunkt steht das Unterfangen, die zahlreichen Aspekte der Nippon-Kultur in die Rhein-Main-Metropole zu transportieren. Auf den Bühnen unterhalten am Freitag ab 14 Uhr sowie an den Folgetagen ab 11 Uhr rund 30 Künstler und Gruppen zwischen Musik, Tanz und weiterer Performance wie Schwertkampf oder Modeschauen die Besucherinnen und Besucher.An den Infoständen sind neben kommerziellen Anbietern und den Veranstaltern ebenso das Filmfest Nippon Connection, die Deutsch-Japanische Gesellschaft und der CosDay-Verein vertreten. Aus diesem Grund dürfen der beliebte – schon ausgebuchte – Cosplay Contest am Samstag sowie der Cosplay Walking Contest am Freitag und Sonntag auch nicht fehlen. Bei beiden soll es jedoch nicht um Perfektion, sondern um Spaß und Vielfalt gehen. Mit traditionellen Tee-Zeremonien am Sonntag, einer Sushi-Kochshow und einem Ikebana-Workshop am Samstag (14 Uhr) kommen Kulinarik und Gestaltung gleichsam zu Ehren.Eingebunden wurde ebenso das benachbarte Harmonie-Kino mit zwei Anime-Vorstellungen. Bei „Jujutsu Kaisen 0“ (Samtag, 23 Uhr) handelt es sich um ein Prequel zur erfolgreichen, auf einem Manga basierenden Actionserie. Romantischer geht es in „Josie, der Tiger und die Fische“ (Sonntag, 12 Uhr) zu, dem mehrfach adaptierten Stoff um die Annäherung zwischen einem behinderten, aufmüpfigen Mädchen und einem jungen Studenten als ihrem Betreuer.Aufgrund des organisatorischen Aufwands wird ein Betrag von fünf Euro pro Tag oder 13 Euro für ein Wochenendticket beim Festival erhoben. Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei. Mehr zum Programm unter www.main-matsuri.com