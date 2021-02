Ein Blick nach vorne

Das Museum Angewandte Kunst zeigt sich trotz coronabedingter Schließung optimistisch und stellt sein Ausstellungsprogramm 2021 vor. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zukunft.

Das Museum Angewandte Kunst (MAK) will mit seinen kommenden Ausstellungen einen Blick in die Zukunft werfen. Angefangen mit „Dieter Rams. Ein Blick zurück und voraus “ (16. April bis 8. August), die sich mit der Frage beschäftigen wird, wie die Welt zukünftig gestaltet werden soll, um überlebensfähig zu bleiben. Bereits in den 70er-Jahren formulierte der deutsche Industriedesigner Dieter Rams zehn Thesen für „gutes Design“, das nachhaltig sein und die Wegwerfgesellschaft lange Jahre überdauern soll.



„Aus heutiger Sicht. Diskurse über Zukunft“ (24. April bis 4. Juli) in Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG) soll einen Raum schaffen für weitere Zukunfts-Fragen. Konzeptioneller Ausgangspunkt der Ausstellung war das Seminar "Curating and Criticism" unter der Leitung von Museumsdirektor Matthias Wagner K. Installationen, Skulpturen und Objekte, Animationen und Filme, Performances, Grafikdesign, Produktdesign, Malerei und Zeichnung, Sound und Text werden in unterschiedlichen Modulen, bestehend aus dem musealen Raum mit Exponaten, einer digitalen Plattform sowie einem Veranstaltungsprogramm, zu sehen sein.



Vom 3. Juni bis 12. September soll die internationale Triennale RAY Fotografieprojekte Frankfurt/RheinMain stattfinden. Unter dem Titel „Ideologien“ soll die Ausstellung einen anderen Blick auf zeitgenössische Fotografie werfen. Die Fotograf:innen Yagazie Emezi, geboren in Aba, Nigeria, und Yves Sambu, geboren in Lukula, DR Kongo, wollen mit ihren Arbeiten die durch die Kolonialisierung geprägten rassistischen Denkmuster brechen. Sie präsentieren andere Sichtweisen und damit eine andere Auseinandersetzung mit Geschlecht, Sexualität, Armut, Schönheit und Identität.



Den Herbst soll die Schau „Erfolgsprogramm Künstlerbücher. Der Verlag der Buchhandlung Walther König“ (3. September 2021 bis 30. Januar 2022) eröffnen. 4000 Titel hat die Buchhandlung in 53 Jahren verlegt, darunter zahlreiche Künstlerbücher. Vielen heute renommierten Künstlerinnen und Künstlern wurde dort erstmals ein Forum für das Buch als Kunst gegeben.



Mit „Kunsthandwerk ist Kaktus“ stellt das Museum Angewandte Kunst 1500 Werke aus dem eigenen Fundus aus, die von 1954 bis heute entstanden sind. Die Ausstellung läuft vom 25. September 2021 bis 20. Februar 2022.



Museumsdirektor Matthias Wagner K zeigte sich optimistisch, dass die Ausstellungen auch zu den geplanten Terminen stattfinden. Er betonte noch einmal die Wichtigkeit des Dialogs zwischen Publikum und Werken für Museen: „Ohne ein Publikum sind wir ein Mausoleum ohne Dinge.“