Lesungen an ungewöhnlichen Orten

Nach coronabedingter Pause kehrt die Lesereihe „Never Wash Them at more than 40 degrees they said“ in diesem Jahr mit vier Lesungen zurück. Dabei sollen erneut Orte bespielt werden, die für Literatur zwar ungewöhnlich, dafür aber stadttypisch sind.

Die Lesereihe „Never Wash Them at more than 40 degrees they said“ kehrt nach einer pandemiebedingten Pause wieder zurück. Vier Veranstaltungen sind für dieses Jahr geplant. Den Start macht am 31. Mai um 19.30 Uhr die Schweizer Schriftstellerin Yael Inokai mit ihrem dritten Roman „Ein simpler Eingriff“. Das Yok Yok Eden auf dem Wiesenhüttenplatz soll dabei als Schauplatz für die Lesung dienen. Moderiert wird der Abend von Marcella Melien und Lara Hertz.



Weitere Veranstaltungen sollen unter anderem am 22. Juni in der Sternwarte des Senckenbergmuseums folgen, wo Tatjana von der Beek aus ihrem Werk „Die Welt vor den Fenstern“ liest. Außerdem wird Thea Mengeler am 24. August aus dem Buch „Connect“ lesen und Olivia Kuderewski am 28. September aus „Haha Heartbreak“. Die Veranstaltungsorte der zwei letzteren Lesungen werde man noch bekanntgeben, heißt es von „Never Wash Them“.



Begonnen hat die Lesereihe im September 2019 in einem Waschsalon als Veranstaltungsort, woher sich auch der Name „Never Wash Them“ ergibt. Es folgte eine weitere Lesung auf einem Bornheimer Dachboden. Ziel der Lesereihe sei es, vor allem für Literatur ungewohnte, aber stadttypische Orte mit Lesungen zu bespielen und sie dadurch zu bereichern.



Anfang des Jahres wurde die Lesereihe zudem personell neu zusammengestellt. Organisiert und kuratiert wird sie von Sven Hassel, Lara Hertz, Marcella Melien und Laura Sprenger. Darüber hinaus wird „Never Wash Them“ vom Kulturamt und der Frankfurter Buchmesse gefördert und vom Literaturhaus Frankfurt unterstützt. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei, Spenden werden aber gewünscht. Sie sollen an die Initiative #artistsinshelter von translit e.V. gehen, die Menschen im ukrainischen Literatur- und Kulturbetrieb unterstützen.