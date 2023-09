Filmfestival für junges Publikum zurück am Main

Zum 46. Mal findet das Filmfestival fürs junge Publikum „LUCAS“ in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden statt. Neben den insgesamt 57 Filmen gibt es vom 5. bis 12. Oktober mit dem Rahmenprogramm „Mitmischen“ die Möglichkeit, mehr über Filme zu lernen.

Vom 5. bis 12. Oktober findet das „LUCAS“-Filmfestival für junges Publikum zum 46. Mal statt. Für eine Woche werden im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) in Sachsenhausen, dem Cinéma am Rossmarkt, dem Kino im Hafen 2 in Offenbach und der Caligari FilmBühne in Wiesbaden wieder spannende internationale Filme für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gezeigt.Insgesamt 41 Filme treten im Wettbewerb des Festivals an. In den Kategorien „Kids“, „Teens“ und „Youngsters“ konkurrieren die Filme um die Auszeichnung zum besten Langfilm und einem Preisgeld von 5000 Euro. Kurzfilme werden zudem in den Kategorien „Kids“ und „Teens“ ausgezeichnet und mit einem Preisgeld von 2000 Euro prämiert. Dazu gibt es auch 16 weitere Filme, die nicht im Wettbewerb laufen und als Teil von Nebensektionen und Specials zu sehen sind.Welche Filme am Ende die Preise mit nach Hause nehmen können, entscheiden bei „LUCAS“ auch immer die Kinder. In den Wettbewerben „Kids“ und „Teens“ bilden jeweils drei Kinder der Altersgruppe gemeinsam mit Branchenexperten die Jury. Bei den „Youngsters“ hingegen besteht die Jury komplett aus 17- bis 21-Jährigen.Um Teil der Jury zu werde, mussten die Kinder und jungen Erwachsenen zuvor eine Filmkritik schreiben und wurden dann zu einem ersten Treffen ins DFF eingeladen, erklärt Oskar, Jurymitglied der „Kids“. Am meisten freut sich der Zwölfjährige über die Preisverleihung, die am 12. Oktober ab 18 Uhr im Kino des DFF stattfinden wird.Neben den Vorstellungen mit den Wettbewerbsfilmen, finden auch zahlreiche Workshops und interaktive Angebot für Kinder unter dem Titel „Mitmischen!“ statt. Wie in jedem Jahr hat sich bereits vorab eine Stadtteiljury aus Kindern gebildet, die lernen, ihre Meinung auszudrücken. Während des Festivals können Kinder am „Kritikfenster“ teilnehmen. Dabei sehen sie zuerst gemeinsam die Filme, analysieren sie im anschließenden Workshop gemeinsam mit Filmpädagogin Lara Verschragen und schreiben eine Kritik.Am Festivalsonntag (8. Oktober) ist der Eintritt sowohl ins Museum als auch ins Kino des DFF für alle Familienmitglieder kostenlos. Gezeigt werden einige Wettbewerbsfilme sowie das Kurzfilmprogramm für „Minis“ und im Foyer wird es Mitmachaktionen geben. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Kooperation mit dem Dialogmuseum Frankfurt, das am Festivalsonntag einen Workshop für Familien veranstaltet und mit einer Schulklasse eine Audiodeskription des Films „Fuck Les Gars“ erarbeitet hat.Seit der Corona-Pandemie können alle Filme des Festivals auch online über die Streamingplattform DFF Kino+ abgerufen werden. Dort sind sie bis zum 23. Dezember 2023 verfügbar. Tickets, Infos und weitere Veranstaltungen gibt es aus der Website des Lucas Filmfestivals