Fashion-Fotografie und Klebe-Tattoos

Aufregend durch drei Jahrzehnte: Das Fotomuseum Winterthur ist zu Gast in der Kunststiftung DZ Bank in Frankfurt. Gezeigt wird unter anderem Kunst aus selbstgemachten Klebe-Tattoos.

Der Sammlung zugeneigt – Konstellation 2, Ausstellungen Sonstige Orte, Ffm: Kunststiftung DZ Bank, Platz der Republik, bis 28. September, Di–Sa, 11–19 Uhr, Eintritt: frei

Eigentlich hatte John Yuyi Modedesign studiert. Gerade war die junge Taiwanerin von einem Praktikum beim New Yorker Modeschwergewicht Jason Wu nach Hause zurückgekehrt, im Big Apple entdeckte sie dann aber vor allem die Kunst für sich. Die Sehnsucht nach einem Künstlerinnenleben in den USA wurde akut. Um das Visum zu bezahlen, verkaufte Yuyi selbstgemachte Klebe-Tattoos via Internet: Likes-Buttons, Herzchen, Slogans, Bildschirm-Screens, Chatverläufe, Markenlogos – was den Alltag im Smartphone-Zeitalter eben so durchdringt.Das Visum war rasch bezahlt, John Yuyi nutzte ihre Klebebildchen bald für eigene fotografische Vorhaben. Über die Fashion-Fotografie gelangten ihre Arbeiten in die Sphäre der Bildenden Kunst, und somit schließlich in die Sammlung des Fotomuseums Winterthur. Welche Bilder dort warum wann Einzug hielten, davon handelt die Ausstellung „Der Sammlung zugeneigt. Konstellation 2“, mit der das Schweizer Museum gerade in der Kunststiftung DZ Bank gastiert.Auch dort wird bekanntlich seit über 30 Jahren Fotografie, Fotografisches, Fotokunst gesammelt. Als „Schwestern im Geiste“ bezeichnet Geschäftsführerin Christina Leber beide Institutionen. Umso aufschlussreicher ist der Blick in die noch vergleichsweise junge Sammlungsgeschichte des Winterthurer Fotomuseums: Welche rasanten Entwicklungen das Medium in gerade zwei Jahrzehnten absolviert hat, welche Wertstellung die in Europa allenfalls als niederrangig anerkannte Kunstforum plötzlich erreichen konnte.Aber auch, wie sich Schwerpunkte und Perspektiven aus kuratorischer Sicht wandeln. Neben John Yuyi zeigt das Gastmuseum in Frankfurt unter anderem Arbeiten von Frida Orupabo, Diane Arbus, Roni Horn, Anna Ehrenstein, Marc Lee und Roc Herms.