Kostenloser Eintritt für Kinder in Frankfurter Museen und Zoo

Mit dem neuen Kultur- und Freizeitticket „Kufti" erhalten Kinder und Jugendliche ab dem 2. Juni kostenlosen Eintritt auch in die nicht-städtischen Frankfurter Museen und den Zoo. Der Erhalt des Tickets ist jedoch an zwei Bedingungen geknüpft.

„Es ist ein großer Tag für Kinder und Jugendliche in Frankfurt“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) stellte sie am Freitagvormittag das neue Kultur- und Freizeitticket, kurz Kufti, der Stadt Frankfurt vor: Ab dem 2. Juni können die meisten Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren kostenlos die Frankfurter Museen und den Zoo besuchen.



„Mit dem Ticket wollen wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, jederzeit alle Einrichtungen in Frankfurt besuchen zu können“, so Feldmann. Frei nach dem Motto „Kultur für alle“ reihe sich das Ticket in die Kampagne der Stadt ein, die bereits die kostenfreie Kita und den kostenlosen Eintritt in den Schwimmbädern ermögliche. Auch die Nachfrage nach Kultur bei Kindern und Jugendlichen solle dabei „nicht am Preis scheitern.“



Der Erhalt des Tickets ist jedoch an einige Bedingungen geknüpft: Beantragen können es Kinder und Jugendliche, die in Frankfurt wohnen oder die eine Kita oder Schule in Frankfurt besuchen. Darüber hinaus muss das Gesamteinkommen der Eltern unter 4500 Euro netto liegen. Alle anderen Familien, die entweder außerhalb Frankfurts leben oder deren Einkommen die 4500-Grenze übersteigt, müssen einen Ticketpreis von einmalig 29 Euro zahlen. Nachweise über das Einkommen müssten nicht eingereicht werden, man werde zunächst Stichproben durchführen.



Bereits 2017 wurde der freie Eintritt in alle städtischen Museen für Kinder und Jugendliche beschlossen. Die aktuellen Besucherzahlen in den Häusern zeugten von einem „Riesen-Erfolg“, so Feldmann. Seit der Einführung habe sich die Zahl von 47 400 Besucherinnen und Besucher im Jahr 2016 auf 95 400 im Jahr 2019 mehr als verdoppelt, ergänzte Hartwig. Mit dem neuen Kulturticket werde das bestehende Ticket nun um den Zoo und weitere, nicht-städtische Häuser wie das Städel oder das Senckenberg Naturmuseum erweitert. „Kinder und Jugendliche haben dann die Möglichkeit über 30 Museen und den Zoo kostenlos und so oft sie wollen zu besuchen“, so Hartwig. Damit habe man in Frankfurt ein deutschlandweit einmaliges Projekt geschaffen.



Das Kufti kann ab dem 2. Juni auf der Webseite bestellt werden, darüber hinaus ist es ab Mitte Juni zusammen mit dem Frankfurt-Pass in den Sozialrathäusern der Stadt beantragbar. Das gelbe Ticket kann dann an den Kassen vorgezeigt werden, die Häuser bekommen das Eintrittsgeld im Anschluss von der Stadt ersetzt. Dafür habe die Stadt einen Haushalt von einer Million Euro bereitgestellt, so Feldmann.